Santiago busca atajar el problema de las colas en la Catedral: "Queremos ordenar la zona"

Las colas para acceder a la Catedral de Santiago son ya un clásico en la ciudad. La gran afluencia de peregrinos y turistas hace que entrar en el templo sea complicado, por lo que los visitantes deben armarse de paciencia para esperar su turno. Algo que, en todo caso, tiene las horas contadas: concello, Turismo de Galicia y Arzobispado han creado una comisión técnica para regular los flujos de acceso.

La fila para entrar en la Catedral de Santiago se hace más larga en temporada alta. En los meses de verano, así como épocas señaladas como Semana Santa, es común que la gente espere su turno para visitar el interior del templo. La praza de Praterías se llena de visitantes que, de forma ordenada, van entrando para visitar al Apóstol.

La Catedral dispone de un acceso para entrar y de uno, o dos, para salir. Además, cuando hay mayor afluencia de personas habilita la Puerta de Abades para acceder al recorrido que permite realizar el rito del Abrazo al Apóstol Santiago y venerar sus reliquias en la cripta, mientras que en Año Santo es posible entrar por la Puerta Santa.

Un sistema que permite controlar el flujo de personas que acceden al templo, tanto por seguridad como por su conservación. Las colas que se generan, sin embargo, provocan las críticas de los vecinos y también de los comerciantes, que lamentan que en ocasiones la fila acabe pasando por delante de la puerta de los negocios, aunque sin repercusión positiva directa para ellos.

La escena se repitió ayer miércoles. Decenas de personas esperaban al mediodía su turno para entrar en la Catedral de Santiago, con una cola que bajaba por las escaleras, pasaba la praza de Praterías y giraba hacia la calle de Fonseca. Un momento clave, además, teniendo en cuenta que coincidía con la celebración de la misa.

Precisamente para evitar este tipo de situaciones, el Concello de Santiago, el Arzobispado y Turismo de Galicia acordaron hace un mes crear una comisión técnica que analice las mejores formas de ordenar los flujos de acceso al templo. Sobre ello habló el pasado lunes la concejala de Turismo, Míriam Louzao, durante la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno Local.

"Entendemos a molestia da veciñanza por esas aglomeracións de xente en momentos puntuais e en lugares concretos da cidade. Traballamos para intentar palialas, sendo conscientes de que non se pode elimitar de todo, porque a xente vai querer ir á misa do Peregrino e acceder á Catedral. Polo tanto, estamos a traballar para regular por onde situar esas colas de xente", indica Louzao.

"Agora mesmo a xente coloca a ringleira por onde quere: uns días baixa polas escaleiras cara o Obradoiro, outros días sobe pola Casa da Conga... Nós pretendemos ordenar a zona pola que teñen que ir, porque entendemos que é mellor que estea máis delimitada" Míriam Louzao, concejala de Turismo del Concello de Santiago de Compostela

La también portavoz municipal reconocía así que es probable que las filas no desaparezcan del todo, sobre todo en los meses de temporada alta, aunque el objetivo es que sean más pequeñas. El concello trabaja en colaboración con Turismo de Galicia y la propia Catedral para establecer hacia dónde deben ir las colas y colocar algún elemento que las delimite.

Es complicado, en todo caso, que la medida pueda entrar en vigor ya este 2026 debido a los andamios, aunque lo ideal sería que estuviese funcionando ya para el Xacobeo 2027, cuando se espera mayor afluencia de peregrinos.

"Agora mesmo a xente coloca a ringleira por onde quere: uns días baixa polas escaleiras cara o Obradoiro, outros días sobe pola Casa da Conga... Nós pretendemos ordenar a zona pola que teñen que ir, porque entendemos que é mellor que estea máis delimitada", señaló Louzao.

Este sería el primer paso, al que podría seguir la creación de una aplicación que cuente cuántas personas hay para informar del tiempo estimado de espera. Algo que permitiría, según explicó la portavoz municipal, disuadir a los visitantes de hacer dos horas de cola para que aprovechen el tiempo y disfruten de la ciudad, acercándose más tarde al templo.

"Tamén queremos traballar en aumentar e mellorar a información que se lles dá ás persoas que chegan, para que saiban que a partir das 11 da mañá normalmente non accede máis xente á Catedral e que ata que remate a misa do Peregrino aproximadamente á 1 non vai entrar máis xente, co aforo cuberto", concretó Louzao. Otra opción es establecer un sistema de reserva.

Peregrinos hasta el 7 de julio

Santiago de Compostela recibió más de 255.500 peregrinos en lo que va de año, de los que alrededor del 70% (172.712) fueron extranjeros. La mayor parte de los caminantes (111.248) elige la variante francesa, seguida del Camino Francés (52.232) y del Camino Portugués por la Costa (50.310).

Estos datos son los que ofrece la Oficina del Peregrino teniendo en cuenta las Compostelas retiradas, aunque según las estimaciones de Turismo de Galicia por cada una de ellas dispensada, hay 1,68 personas que hacen el Camino de Santiago y no piden el documento final.

La capital gallega, por tanto, habría recibido más peregrinos de los que hay registrados a nivel oficial, a los que habría que sumar los turistas que visitan la urbe aprovechando las vacaciones o días libres. Un gran número de personas que suelen concentrarse especialmente en los meses de verano.

Peregrinos llegando a Santiago. Cedida

La Xunta, a este respecto, estima que hay más personas que hacen el Camino que las que retiran la Compostela gracias a los sensores que tiene colocados en las rutas. La información que recogen los dispositivos es procesada por Seeketing, empresa pionera en el recuento de personas a partir de señales anónimas de móviles, y posteriormente analizada e interpretada por el Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia.

Los sensores permiten obtener una estimación de peregrinos en base a las personas detectadas en tres o más etapas consecutivas siguiendo el sentido de un mismo itinerario xacobeo. El objetivo de este sistema es analizar los períodos de mayor afluencia, los itinerarios más usados o la presencia en distintas zonas, con el objetivo de "mejorar la planificación y programación de las actuaciones en materia turística".

Turismo de Galicia anunció esta semana la incorporación de 25 nuevos sensores para recabar más información, de forma que pueda establecer las medidas de sostenibilidad más adecuadas en el Xacobeo 2027.