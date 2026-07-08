Wizz Air conectará el aeropuerto de Santiago con Madrid, Valencia y Bilbao desde noviembre

Wizz Air conectará el aeropuerto de Santiago de Compostela con Madrid, Valencia y Bilbao desde el próximo mes de noviembre. La compañía aérea húngara ya ha puesto los billetes a la venta a través de su página web, en la que puede comprobarse que hay varias conexiones a la semana con los tres destinos.

Esta es la primera ocasión en la que el aeródromo de Rosalía de Castro forma parte de la programación de vuelos de Wizz Air. Así, Galicia dispondrá de nuevas conexiones con el País Vasco (cuatro semanales), la Comunidad de Madrid (tres a la semana) y la Comunidad Valenciana (cuatro semanales).

Los vuelos entre Santiago y Bilbao operarán los lunes, miércoles, viernes y domingo. Los precios parten desde los 19,99 euros, según se puede comprobar en la web.

La conexión entre la capital gallega y Madrid será operada los martes, jueves y sábados. En este caso, el vuelo inaugural Santiago-Madrid tiene un precio de partida de 14,99 euros

Valencia y Santiago estarán unidos por los vuelos de Wizz Air los lunes, miércoles, viernes y domingo. El coste de los primeros billetes a la venta, en este caso, es desde 29,99 euros.

Reapertura tras las obras

El aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro reabrió el pasado 28 de mayo al tráfico aéreo tras 35 días cerrado totalmente. El aeródromo de Lavacolla reanudaba de esta forma su actividad en el tiempo previsto con el pavimento de la pista renovado y con una oferta internacional reforzada, con 17 rutas internacionales y destinos a tres continentes por primera vez en su historia.

Las obras de regeneración del pavimento de la pista contaban con un presupuesto total de 31,6 millones de euros para garantizar la seguridad de la operación y asegurar el crecimiento del aeropuerto durante los próximos años, según explicó Aena.

También se realizaron trabajos en la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista o el sistema de iluminación y del drenaje en el campo de vuelos.

Aena también efectuó la renovación de los dos sistemas de ayudas al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad (ILS), así como la instalación de más de 150 kilómetros de cable para colocar 900 balizas.

Una vez reabierto el aeropuerto con todas las garantías operativas aseguradas, las actuaciones siguieron en horario nocturno, algo que se prolongará hasta finales de año.