De 500 a más de 4.000 euros: el precio de una semana en un piso turístico en Santiago este verano

Llega el verano y con él, aumenta la presencia de turistas en Santiago de Compostela. La época estival es la más importante en la capital gallega en cuanto a visitantes. Y aunque debido a la importancia del Camino de Santiago se pueda pensar que la mayoría son peregrinos, lo cierto es que la urbe atrae a muchos otros turistas que quieren conocer de cerca sus encantos o usarla como lugar estratégico desde el que desplazarse.

Esto tiene como consecuencia directa una gran demanda de alojamientos, tanto hoteleros como apartamentos turísticos. Precisamente, la disponibilidad de estos últimos se ha reducido considerablemente de cara a los próximos tres meses, con precios que oscilan desde poco más de 500 euros hasta superar los 4.000 por una semana.

Así lo reflejan plataformas especializadas como Booking. El coste de pernoctar en Santiago, en todo caso, depende de su ubicación y características: número de habitaciones, aparcamiento, vistas... "La escala de precios es muy variable, no es lo mismo un estudio de una habitación que un apartamento de tres o cuatro", señala la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín

Hasta 4.000 euros por el Apóstol

Santiago ya se ha recuperado de las fiestas de la Ascensión y encara, en próximos fines de semana, las celebraciones en varios barrios de la ciudad. Pero uno de los días grandes, que atrae a miles de personas tanto de otros lugares de España como de municipios limítrofes, es el Apóstol, que se celebra el 25 de julio.

Esa semana, precisamente, el precio del apartamento más caro supera ligeramente los 4.000 euros. Con cuatro habitaciones, tres baños y una cocina, el piso tiene 225 metros cuadrados y está en el Ensanche. Los más económicos son tres viviendas tipo estudio, con una habitación, que superan los 600 euros pero no alcanzan los 700 en ningún caso.

Booking recoge que esa semana ya no están disponibles el 92% de los apartamentos de Santiago, una cifra similar a la que se produce en otras fechas. Los precios, además, suelen partir de algo más de 500 euros y superar las tres cifras, aunque el coste más elevado se produce en la semana del Apóstol.

Del 10 al 16 de agosto, una de las semanas grandes en Galicia en cuanto a fiestas se refiere, la demanda para pernoctar en Santiago es también muy elevada. Los precios parten de 638 u 832 euros por apartamentos con dos camas o una cama y un sofá cama, aunque en ambos casos están distanciados del centro: uno de ellos se encuentra a casi seis kilómetros.

Esa misma semana, por más de 2.000 euros, es posible encontrar pisos ubicados a escasos metros de la Alameda, aunque pequeños (35 metros cuadrados), mientras que en Santa Marta hay uno de 140 metros cuadrados con tres dormitorios y poco más de 1.900 euros por la semana completa.

El precio, por tanto, varía mucho según la ubicación del apartamento y los servicios. Una oferta, en todo caso, que se adapta a las posibles necesidades que puedan tener los visitantes de Santiago de Compostela.

Menos oferta y menos demanda

La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia denuncia que debido "al acoso" del Gobierno local de Santiago se ha reducido la oferta de viviendas turísticas en la ciudad. Un hecho que se une a la reducción en la ocupación durante el pasado invierno "no solo en las viviendas, sino también en otro tipo de alojamientos".

Precisamente, el concejal de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, informó el pasado 3 de junio en rueda de prensa de que el número de alojamientos catalogados como "de uso turístico" en el REAT bajó un 25% desde enero de 2024, cuando había 811, hasta este mes de junio 2026, con 608.

Lestegás señaló durante la misma intervención que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de viviendas turísticas bajó de 661 a 374 entre agosto de 2024 y noviembre de 2025, una reducción del 43% que el concejal de Urbanismo atribuye a la labor de inspección realizada por el ayuntamiento en materia urbanística.

"Con oferta menor, la demanda tampoco ha sido la esperada y los precios se han contenido bastante, a pesar de que se han incrementado los costes", explica Aguín. El cierre del aeropuerto de Santiago durante 35 días también perjudicó a los propietarios de viviendas turísticas, debido a que la capital gallega "funciona mucho con un cliente internacional".

"Lo que primero se demanda es lo que está más céntrico y mejor comunicado, y también depende de los perfiles de la gente y la tipología de la vivienda. La gente que se aloja en una vivienda en Santiago prácticamente no hace vida en ella, viene a dormir y poco más" Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga)

La ciudad ya está inmersa, en todo caso, en la época de mayor demanda de alojamientos, con una mayor afluencia de visitantes. "Cuando hay algún evento cerca se nota, aunque los meses centrales son los del verano", señala Aguín.

"Lo que primero se demanda es lo que está más céntrico y mejor comunicado, y también depende de los perfiles de la gente y la tipología de la vivienda. La gente que se aloja en una vivienda en Santiago prácticamente no hace vida en ella, viene a dormir y poco más", explica la presidenta de Aviturga.

Las pernoctaciones medias son de dos a tres días porque "es una ciudad a la que vas de paso" y muchos consideran que son suficientes para conocer "lo fundamental", aunque también hay gente que apuesta por dormir en la capital gallega como punto estratégico desde el que moverse hasta otros emplazamientos.

La entidad gallega, que forma parte de una federación nacional, pide responsabilidades después de que el Tribunal Supremo haya anulado el Registro Único Nacional de Alquileres de corta duración. Dulcinea Aguín explica que esto tiene "unas consecuencias económicas muy importantes".