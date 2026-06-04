Los enlaces internacionales deseados para el aeropuerto de A Coruña: de Lisboa a Estambul

El aeropuerto de Santiago reabrió la semana pasada tras más de un mes de cierre por obras en su pista. Lo hizo con dos nuevas conexiones internacionales: Nueva York (United Airlines), que tendrá tres vuelos semanales, y Ámsterdam (KLM), con una frecuencia diaria en julio y agosto y vuelos los sábados y domingos hasta octubre.

La reapertura de Lavacolla se produjo al concluir el refuerzo de operaciones en el aeropuerto de A Coruña, que asumió los vuelos de la terminal santiaguesa durante 35 días entre abril y mayo, entre ellos a un destino internacional que ha perdido Alvedro, Londres.

La infraestructura coruñesa mantiene los enlaces directos con Milán y Ginebra operados por Easyjet, pero ha quedado debilitada su capacidad de operativa internacional en comparación con la terminal de Santiago, a la espera de que el Ayuntamiento cierre o licite los convenios de promoción turística con otras aerolíneas para atraer nuevas rutas.

Los sectores turístico y empresarial de la ciudad siempre han demandado eficientes enlaces nacionales e internacionales para favorecer el tránsito de visitantes y el desarrollo de la actividad corporativa. En este escenario actual de expectación por definir nuevos contratos, estos agentes, consultados por Quincemil, expresan sus deseos, al tiempo que las instituciones apelan a la coordinación entre las tres terminales de Galicia.

Estambul, Fráncfort, Lisboa, Ámsterdam, Londres y París son los destinos internacionales que aparecen en las preferencias (y quizá quinielas) de empresarios, agencias de viajes y conocedores del aeropuerto de Alvedro, cuya futura conectividad dependerá al fin y al cabo, y en gran medida, de los intereses de las compañías aéreas.

Vuelos nacionales e internacionales desde A Coruña y Santiago operados en Alvedro entre abril y mayo. Quincemil

Hub es la palabra clave, el punto estratégico de conexión aeroportuaria donde se concentran pasajeros para dirigirse a distintos destinos del mundo.

Las necesidades de las empresas

"Alvedro tiene un altísimo peso en el pasaje de negocios. Por eso es importante recuperar y captar conexiones nuevas con hubs internacionales de alto interés como Londres, París, Ámsterdam o Fráncfort", apunta el presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), Antonio Fontenla.

La valoración de la patronal destaca la "alineación con las necesidades de las empresas que operan en el área”, sin olvidar la necesidad de “garantizar con horarios y frecuencias competitivas más oferta de destinos nacionales de alto interés, como Valencia y Bilbao". Alvedro ha perdido también estas dos conexiones.

A lo largo del año acuden a A Coruña multitud de profesionales para asistir a convenciones, encuentros o foros sectoriales. Son parte del segmento del turismo MICE, que reclama también reducir distancias con las grandes capitales.

"Alvedro debe captar conexiones nuevas con 'hubs' internacionales de alto interés como Londres, París, Fráncfort o Ámsterdam y con destinos alineados con las necesidades de las empresas que operan en el área" Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC)

"La conectividad con las principales ciudades europeas es necesaria", opina José Blanco Castiñeiras, presidente de Coruña Convention Bureau, entidad privada con apoyo público que impulsa el turismo de eventos en la ciudad. "París, Londres, Ámsterdam y Milán serían la prioridad".

Blanco señala Estambul, a través de Turkish Airlines, como "enlace de largo radio" muy provechoso para la estructura empresarial de A Coruña y su área por "la importancia del mercado asiático para los sectores textil, la automoción y la construcción".

Puertas abiertas a todo el mundo

Los agentes de viajes navegan en el mismo barco (o vuelan en el mismo avión) y rechazan que las terminales gallegas compitan entre sí. “Tenemos claro que hay que dar prioridad a compañías full service de primer nivel que nos permitan conectar con centros operacionales", expone Óscar Regal, director general de Viajes Embajador y vicepresidente de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi).

"Estambul vendría muy bien a través de una aerolínea bandera como Turkish Airlines, la compañía a la que más destinos vuela. Le daría a A Coruña un impulso diferenciador. Y creo que habría que retomar el vuelo a Lisboa que tuvimos con TAP para conectar con África y Sudamérica", explica Regal, quien apunta a París y Fráncfort como "magníficas oportunidades" a través de acuerdos con KLM y Lufthansa.

"Alvedro debe plantearse no solo a dónde llega un avión, sino a qué otros destinos del mundo se conecta desde un 'hub' estable, no una conexión de temporada estival" Agustín Vázquez, director de Olamundo!

Agustín Vázquez, director de la agencia de viajes Olamundo!, apuesta por atraer compañías o rutas que no operen en Lavacolla, pues las existentes descartarían tener las mismas conexiones en un aeropuerto tan próximo, y lamenta que recuperar Heathrow sea un objetivo "complicado".

"Enlazar con un hub nos convertiría en un aeropuerto mucho mejor", insiste, y celebra los "aciertos" internacionales de Lavacolla con Nueva York y Ámsterdam. "Es la conexión que debe plantearse Alvedro. Porque no solo se trata de a dónde llega un avión, sino a qué otros destinos del mundo se conecta desde ese hub. Y debe ser estable, no una conexión de temporada estival".

Buenas frecuencias, rutas rentables

Los mismos hubs potenciales aparecen en la propuesta ideal de la plataforma de expertos en Alvedro Vuela Más Alto, para los que pide "un número de frecuencias suficientes", un sueño "difícil" en primer término, o "frecuencias semanales bien distribuidas".

Londres-Heathrow y Lisboa serían los destinos prioritarios, sin descartar Ámsterdam, París, Fráncfort, Roma o Estambul "como puerta abierta al mundo asiático". "La ruta a Heathrow funcionó bien durante 15 años y cuando este mes Alvedro absorbió el vuelo de Santiago, la ocupación estuvo ocho puntos por encima de Lavacolla y con una media de precios más alta, lo que demuestra que es una ruta rentable", reflexiona Alberto Maroto.