Boiro (A Coruña), un destino vacacional en auge que busca adaptarse al turismo: "Es un pueblo muy vivo"

Mar y montaña, gastronomía, cultura... Son muchos los atractivos de Boiro tanto en verano como durante el resto del año, por lo que se ha convertido en uno de los reclamos turísticos de Galicia. La tranquilidad que ofrece el municipio, además, hace que la mayor parte de los visitantes vayan en familia, y no son pocos los que disponen de segunda vivienda.

Boiro cuenta con unos 20.000 habitantes, aunque según los servicios que presta el concello, calcula que viven de forma habitual unas 22.000 personas. Unas cifras que aumentan los fines de semana, especialmente cuando hace buen tiempo, así como en fechas señaladas como festivos o Semana Santa, cuando acuden aquellos con segunda residencia en el municipio.

"Xa durante a época estival, durante os meses de xullo e agosto, a poboación pode chegar ata a duplicarse pois cada son máis as persoas que escollen Boiro e o Barbanza en xeral para pasar as súas vacacións debido ao noso bo clima e a gran oferta en servizos coa que contamos", asegura el alcalde, José Ramón Romero García.

El regidor destaca, además de las playas como principal atractivo durante el verano, la sierra, con rutas de dificultad baja y media para dar un paseo: "Contamos con elementos patromoniais de gran atractivo como é o Pazo de Goiáns ou os Castros de Neixón. Ademais, durante todo o ano contamos cunha gran oferta cultural para todos os públicos que se intensifica cos festexos tradicionais das parroquias. Todo iso, sumado á nosa gastronomía, fai que Boiro sexa un lugar especial no que pasar as vacacións".

Precisamente, el tesorero de la Asociación Boirense de Empresarios, Suso Santamaría, apuesta por fomentar un turismo en el que se ofrezcan experiencias únicas en la naturaleza al mismo tiempo que se conozca la idiosincrasia del municipio. Todo ello sin dejar de lado su oferta cultural habitual.

Vista parcial de los castros de Neixón Museos Xunta

Santamaría explica por otro lado que desde la pandemia han cambiado los hábitos. El coronavirus supuso un gran golpe para los hoteles, mientras que en el municipio aumentaron las casas vacacionales o los apartamentos turísticos que, aunque dispersos, ofrecen más opciones a los visitantes.

"No verán hai máis afluencia, pero notamos un repunte fóra da estación veraniega. Eu tamén me dedico a facer eventos e ven xente as fins de semana, mentres que no verán as estancias son máis longas. Tamén hai quen aproveita para visitar Rianxo ou os outros municipios da zona", explica el también responsable de A Pousada da Galiza Imaxinaria.

Y es que Boiro tiene mucho que ofrecer del 1 de enero al 31 de diciembre. Más allá de las playas y de los paseos en plena naturaleza cuando hace buen tiempo y del municipio en sí, cuenta con actividades todos los fines de semana, con opciones que van desde la gastronomía hasta la música.

"Hai un montón de xente facendo actividades de todo tipo, e iso nutre moito o sistema que temos de traballo. O concello pon da súa parte, pero case todo é puxo privado de xente que se adica ao sector cultural ou de empresas que fan eventos continuamente. É un pobo moi vivo, a súa xente ten moitas inquedanzas", añade Santamaría.

Los eventos generan una gran riqueza en el municipio, tanto para los locales de hostelería como para los hoteles y los restaurantes, y convierten a Boiro en un destino vacacional "no verán e nas fins de semana".

El perfil del turista de Boiro

La mayor parte de los turistas llegan a Boiro en verano. Esto es así porque es cuando dispone de vacaciones la mayor parte de la gente, sobre todo familias con niños pequeños que no tienen colegio desde junio hasta septiembre. El sector cultural y el ayuntamiento, sin embargo, apuestan por descentralizar la llegada de visitantes.

¿Qué perfil de turista es el que visita más a menudo Boiro? Los datos de la Oficina de Turismo municipal reflejan que es, sobre todo, turismo familiar. "Boiro ten unha orografía moi cómoda, que che permite acceder camiñando dende o núcleo urbano a todos os servizos e incluso aos núcleos de Escarabote e Cabo de Cruz. Tamén contamos con praias moi tranquilas e perfectas para desfrutar con nenos", explica el alcalde.

Otra de las razones que podría llevar a este tipo de visitantes a Boiro es la compra de una segunda residencia: cada vez más personas de fuera del ayuntamiento adquieren una vivienda para poder pasar el verano u otros períodos del año en este enclave. Estos visitantes suelen involucrarse mucho más en la vida del municipio.

"Boiro ten unha orografía moi cómoda, que che permite acceder camiñando dende o núcleo urbano a todos os servizos e incluso aos núcleos de Escarabote e Cabo de Cruz. Tamén contamos con praias moi tranquilas e perfectas para desfrutar con nenos" José Ramón Romero García, alcalde de Boiro

Boiro, por otro lado, no dispone de ningún tipo de reglamento u ordenanza municipal que regule la actividad de los pisos de uso turístico o las viviendas turísticas. "Estamos valorando xa valorando posiblidades pois vemos como a tendencia é crecente e necesita un orde", señala José Ramón Romero García.

Fuentes del sector cultural del municipio piden a este respecto que se regule lo antes posible para garantizar la convivencia entre los residentes habituales y aquellos que alquilan por vacaciones, garantizando el acceso a las viviendas de los habitantes. A este respecto, la técnica de la Mancomunidad do Barbanza, Patricia Miralles, explica que ellos trabajan con el Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos), a través del que están en contacto con tres viviendas do uso turístico en la zona.

El refuerzo de los servicios

El alcalde de Boiro señala que no han detectado que los servicios municipales se vean afectados como consecuencia del aumento de visitantes, aunque destaca el "gran traballo" realizado por su Gobierno local para ampliar zonas de aparcamiento, fundamentales ante la llegada de visitantes, y otros espacios para desestacionalizar el turismo.

"Ademais de praia, contamos con paseos ou rutas que permiten desfrutar de Boiro incluso cando non hai días de sol. Outro dos grandes atractivos do municipio é a gran oferta hostaleira e comercial que temos pois toda a zona peonil é un polo de atracción polas tendas onde podes atopar de todo e os bares e restaurantes donde almorzar, comer ou cear", recuerda a este respecto el regidor.

Patricia Miralles, por su parte, señala que es normal que los servicios básicos que ofrecen los ayuntamientos se vean afectados con la llegada de los visitantes y añade que la figura del Municipio Turístico ayuda precisamente a paliar esta situación. "En Boiro non é un problema, pero hai que mirar como vai evolucionando", añade la técnica de la Mancomunidade do Barbanza.

A este respecto, Suso Santamaría señala que Boiro no está preparado para recibir un turismo masivo: "O verán pasado houbo momentos de 50.000 persoas, cando a poboación é dunhas 20.000". El tesorero de la Asociación Boirense de Empresarios añade a este respecto que es preciso adecuar las infraestructuras ante estas posibles situaciones para que no afecten a los locales ni a los residentes, evitando establecer limitaciones.

"Non buscamos que sexa un destino de moda. Habería que buscar o equilibro entre a poboación local e a xente que ven de fóra", señala Santamaría, que añade: "O que queremos é conservar os hábitos de vida que fan distinto a Boiro, para que os habitantes sigan co seu modo de vida, e que os que veñen de fóra poidan gozar diso".

"Non buscamos que sexa un destino de moda. Habería que buscar o equilibro entre a poboación local e a xente que ven de fóra" Suso Santamaría, tesorero de la Asociación Boirense de Empresarios

El ayuntamiento, por otro lado, se prepara cada año para la llegada de los turistas con el refuerzo de la seguridad en la calle, para lo que se incorporan auxiliares de Policía que ayuden a evitar los problemas de tráfico. Y es que los visitantes acuden en gran parte en sus coches particulares, por lo que la densidad de vehículos en el núcleo urbano aumenta de forma considerable.

"Tamén reforzamos o servizo de limpeza viaria así como a recollida de lixo, xa que co aumento de persoas se fai necesario un reforzo para que estes servizos funcionen correctamente. A maiores fanse contratacións de persoal para atender os servizos propios da época estival como é o servizo de socorrismo ou a limpeza diaria dos areais", añade José Ramón Romero García.

En cuanto al sector hostelero, Santamaría señala que "a hostalaría só pode crecer ata onde poida dar o servizo": "No verán é case imposible atopar sitio para ir a cear, porque a xente pasa o día na praia cun bocadillo e á noite prefire un tardeo ou comer fóra. A iso súmase que os locais se volven tolos para buscar persoal".

La falta de trabajadores lleva a que los establecimientos cierren uno o dos días para poder facilitar las libranzas, ya que no pueden contratar más empleados que les permitan mantener el servicio. El problema puede ser menor durante el fin de semana, cuando muchos jóvenes buscan trabajo para ganar un sueldo extra, "pero unha cafetería abre a diario, da mañá á noite".