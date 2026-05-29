Así vivió un pasajero el vuelo Nueva York-Santiago: "El primero que aterrizó en la nueva pista"

El aeropuerto de Santiago de Compostela reabrió ayer jueves tras 35 días cerrado por obras. Una fecha que quedará marcada en el calendario, además, por coincidir con el primer vuelo entre Nueva York y la capital gallega de la mano de la United Airlines, que inauguraba así la conexión que ofrecerá hasta el 21 de septiembre.

Uno de los pasajeros que pudo disfrutar del honor de "estrenar" esta conexión ha compartido en sus redes sociales la experiencia, que comenzó en el aeropuerto estadounidense con baile y música tradicional gallega y, como no podía ser de otra forma, comida.

Benjamin relata en el vídeo que este es el vuelo más largo que opera actualmente la compañía, que agasajó a los pasajeros con varios detalles. Así, en su sitio se encontró una tarjeta con su nombre, un osito de peluche y lo que parece un llavero, a los que el joven sumó una pluma al alcanzar las mil millas de vuelo.

El pasajero enseña también el menú que pudo degustar durante el viaje, en el que se puede leer que había gambas al ajillo, ensalada de inspiración gallega y pan artesanal caliente, así como pulpo á feira. La tarta de Santiago coronaba la oferta culinaria como el postre perfecto.

El vuelo duró unas seis horas y media, durante las que los pasajeros pudieron dormir. "Pero antes siquiera de darme cuenta, ya estábamos desayunando e iniciando el descenso en Santiago", explica el joven que añade: "Esto es lo más sorprendente, el aeropuerto abrió tras un mes de renovaciones, así que fuimos el primer vuelo que aterrizó en la nueva pista".

Los aplausos pusieron fin a un trayecto que los pasajeros disfrutaron enormemente. Benjamin, por su parte, se prepara para iniciar el Camino de Santiago.

Las historias de otros pasajeros

La llegada del primer vuelo de Newark dejó muchas historias para el recuerdo. Tanto los pasajeros que llegaban a Galicia como aquellos que partían a Nueva York compartieron sus experiencias y las razones de su viaje: desde motivos familiares hasta vacaciones, los viajeros estaban ilusionados por formar parte de un día histórico para el aeropuerto.

Amalia y Eduardo, ambos naturales de Mugardos, viajan a menudo a Nueva York. Él emigró a la ciudad estadounidense en el 61, y cuatro años después lo hizo su mujer. Ahora, tienen una hija en Estados Unidos, un hijo en Galicia y nietos en ambos lugares.

Amalia y Eduardo, antes de partir hacia Nueva York. Quincemil

Brian visita estos días por primera vez Santiago de Compostela tras haber estado en un par de ocasiones en otros lugares de España. El joven señala que el vuelo fue "rápido" y considera una gran noticia que esté disponible: "A esta zona de España no era fácil venir antes, estoy feliz de poder visitar un sitio nuevo".

Para Thomas también es la primera vez en la capital gallega. Tras un vuelo de seis horas que estuvo "increíble y la comida estaba buenísima", ahora pasará unos días en Compostela donde le gustaría quedarse "más tiempo" para ver todo lo que tiene que ofrecerle la ciudad. "Eso significa que tendría que volver", comentaba.

Chantel y Warren, madre e hijo a su llegada a Lavacolla Quincemil

Chantal y Warren, madre e hijo, estuvieron hace 33 años en Santiago, coincidiendo con el Año Santo cuando hicieron el Camino, de hecho Warren llevaba varios pines en su bolso del Xacobeo en el que no faltaba Peligrín. La familia, además, tiene como hobby coleccionar vuelos inaugurales de la aerolínea United Airlines: "Este año llevamos tres".

Ambos relataron a su llegada que conocían al piloto del avión que los trajo hasta la capital gallega: "Es un capitán muy conocido en United y es muy especial volar con él hoy". El vuelo a Santiago para madre e hijo fue "fantástico y rápido" con una comida "muy buena".

¿Qué vuelos hay entre Santiago y Nueva York?

United Airlines operó este jueves el primer vuelo entre Newark y Santiago de Compostela ida y vuelta. Una conexión que se mantendrá activa hasta el 21 de septiembre.

El vuelo desde Santiago saldrá a las 10:00 horas los lunes, jueves y sábados, mientras que el regreso a Lavacolla será los miércoles, viernes y domingos a las 19:15 horas desde Newark.

La ruta sin escalas está siendo operada con aeronaves Boeing 737 MAX 8, que cuentan con 16 asientos United Premium Plus, 54 Economy Plus y 96 asientos de clase económica, según ha informado la compañía.