Santiago estrena su conexión aérea con Nueva York: "Venimos todos los años. Tenemos nietos allá y aquí"

El aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro ha reabierto hoy tras 35 días cerrado al tráfico aéreo después de llevar a cabo las obras para la renovación de la pista, entre otras actuaciones. Su reapertura ha sido por la puerta grande con las primeras conexiones directas a Nueva York.

La ruta se ha estrenado con el vuelo desde el aeropuerto de Newark, a 30 kilómetros de Nueva York, a Santiago de Compostela. Operada por la aerolínea United Airlines, el avión llegó a la capital gallega sobre las 8:15 horas mientras que desde Lavacolla despegó sobre las 10:00 horas. El enlace estará disponible tres veces por semana (los lunes, jueves y sábado) hasta el 21 de septiembre.

Amalia y Eduardo, ambos naturales de Mugardos, viajan a menudo a Nueva York. Él emigró a la ciudad estadounidense en el 61, y cuatro años después lo hizo su mujer. "Venimos todos los años. Tenemos nietos allá y nietos aquí, tenemos uno de 35 años. Nosotros nos casamos con 20 y 21. Nos dio tiempo a ir y a venir, ir y venir...", señalaban a los medios este jueves.

La pareja tiene casa en Nueva York, donde reside una hija. Su hijo, por contra, se quedó en Galicia tras enamorarse en la comunidad gallega y formar una familia. Precisamente, sus nietas viajarán la próxima semana a la ciudad donde creció su padre, que les enseñará la escuela y la universidad donde estudió, así como la casa en la que creció.

"Al tener un hijo aquí y una hija allá...", señala la pareja, que divide su vida entre Galicia y Estados Unidos.

Brian, por otro lado, visita por primera vez Santiago de Compostela tras haber estado en un par de ocasiones en otros lugares de España. El joven señala que el vuelo fue "rápido" y considera una gran noticia que esté disponible: "A esta zona de España no era fácil venir antes, estoy feliz de poder visitar un sitio nuevo".

Trabajos finalizados a tiempo

Aunque los trabajos de renovación de la pista comenzaron el pasado 13 de enero en horario nocturno, la reapertura llega tras cinco semanas en donde se ejecutó la fase más compleja de las actuaciones correspondientes a la regeneración profunda del pavimento de la pista.

La obra también recoge la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista, así como la renovación de los sistemas ILS del aeropuerto.

Los trabajos han finalizado en el tiempo estipulado y el aeropuerto compostelano ha abierto sus puertas este jueves, 28 de mayo, con Santiago como la única conexión de Galicia con la ciudad norteamericana sin escalas.