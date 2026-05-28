El aeropuerto de Santiago reabre al tráfico aéreo con el vuelo directo a Nueva York: "Es un hito" Ana Ramos

El aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro reabre tras 35 días cerrado totalmente al tráfico aéreo. El aeródromo de Lavacolla reanuda su actividad en el tiempo previsto con el pavimento de la pista renovado y con una oferta internacional reforzada, con 17 rutas internacionales y destinos a tres continentes por primera vez en su historia.

La apertura y las nuevas conexiones llegan en un momento clave para el aeropuerto compostelano que buscarán aumentar el número de pasajeros durante la temporada alta y tras registrar una caída de casi el 30% de viajeros en el primer trimestre de 2026.

Hace más de un mes que el aeropuerto cerró para regenerar el pavimento de la pista con un importe total de 31,6 millones de euros y que permitirán, según Aena, garantizar la seguridad de la operación y asegurar el crecimiento del aeropuerto durante los próximos años.

Además de esta actuación, también se han realizado trabajos en la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista o el sistema de iluminación y del drenaje en el campo de vuelos. En ese sentido, también se renovaron los dos sistemas de ayudas al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad (ILS). En total, se instalaron más de 150 kilómetros de cable para instalar 900 balizas.

Una vez reabierto el aeropuerto con todas las garantías operativas aseguradas, las actuaciones proseguirán en horario nocturno hasta finales de año.

"La puerta de entrada del noroeste peninsular para el turismo transoceánico"

La apertura del aeropuerto ha sido por la puerta grande. Hoy se ha estrenado la ruta aérea a Nueva York, siendo Santiago la única ciudad gallega que conecta directamente con la ciudad norteamericana. El primer vuelo ha llegado sobre las 8:15 horas a la capital gallega desde Newark, aeropuerto situado a casi 30 kilómetros de Nueva York; mientras tanto, el vuelo hacia la ciudad norteamericana salió desde Lavacolla sobre las 10:00 horas.

Marcos Díaz, director del Aeropuerto de Santiago, explicó que este vuelo directo no solo suponía una "ruta estratégica" para Galicia, sino que "significa mucho más". La conexión directa es una oportunidad "única" para estrechar lazos "culturales y empresariales" con Estados Unidos, para mejorar la conectividad internacional y para posicionar a Santiago "como la puerta de entrada de todo el noroeste peninsular para el turismo transoceánico".

Una conexión que supone "un hito", tanto para el aeropuerto como para Santiago y Galicia. "Supuso incrementar las posibilidades de conocimiento internacional y colocarnos en el mapa de rutas de una compañía de primer nivel como United", señaló Díaz.

David Kinzelman, vicepresidente de Operaciones de United Airlines, señaló que es un día "emocionante" y se siente "muy orgulloso" por ser "la primera y única aerolínea en ofrecer vuelos directos entre Santiago y Estados Unidos". Santiago es la sexta conexión española que la compañía ofrece, "España es una parte importante de nuestra red", señaló el vicepresidente.

"Algo que nos entusiasma especialmente de esta ruta es que, a veces, por el Camino, la gente quiere volar y tomar el Camino del Norte, venir aquí y luego salir de Santiago o del otro lado. Es muy conveniente para quienes realmente quieren venir y experimentar el Camino", explicó Kinzelman quien también destacó que, los pasajeros que quieran vivir más experiencias que el propio Camino de Santiago, pueden "explorar Galicia y todas las cosas bonitas de esta parte de España".

David Kinzelman, vicepresidente de Operaciones de United Airlines Quincemil

Por su parte, Diego Calvo, vicepresidente y conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, también destacó el "enorme hito" de recuperar "la vida del aeropuerto" tras la finalización de las obras.

"Es un día importante para Santiago y para el sistema aeroportuario gallego porque hoy, después de esos 35 días cerrados por obras, vuelve a abrir las puertas recibiendo un vuelo directo de Nueva York" una conexión que une Galicia con "uno de los grandes centros económicos y turísticos del mundo".

Llega, además, cuando el Camino de Santiago "vive un auge sin precedentes" entre los peregrinos estadounidenses: "Desde el año 2023, es el grupo extranjero que más realiza el Camino" destacó Calvo. "Hablamos de un mercado muy relevante porque los turistas estadounidenses destacan tanto por el número de pernoctaciones que realizan en Galicia como por el impacto económico."

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que durante su intervención utilizó "a lingua da persoa que dá nome a este aeroporto: a poeta Rosalía de Castro", destacó que Santiago "ten moito que ofrecer" en lo referido a la cultura, lengua, patrimonio y gastronomía además de ser "sempre unha cidade de acollida, unha cidade hospitalaria".

La puerta directa con Estados Unidos es "absolutamente principal e importante" en un momento donde el aeropuerto reabre con varias rutas internacionales abriendo "o noso mercado internacional". Al igual que el vicepresidente de la Xunta, Sanmartín destacó que Santiago es uno de los principales destinos que escogen los pasajeros desde Estados Unidos: "En 2024, foron 150.000 as estadías de persoas procedentes do Estados Unidos, un 10% das estadías".

"Esta porta aberta entre Santiago e a cidade que nunca dorme oderiamos pensar que Rosalía de Castro tamén ten o seu espazo no firmamento. Aí está a estrela Rosalía de Castro desde 2019 e aí está o seu planeta, o río Sar, que é tamén río de Santiago de Compostela. Hai elementos simbólicos que nos unen, que están detrás dun lugar, nos Estados Unidos e moi concretamente da cidade de Nova York, onde viven e residen moitos galegos e moitas galegas", comentó.

Asimismo, explicó que era un tiempo de "responsabilidade colectiva" para continuar trabajando en un sistema aeroportuario galego "forte, importante, onde non veaxamos competencia entre aeroportos galegos, senón vexamos responsabilidade para poder potenciar cada vez máis todas esas rutas con carácter internacional".

La alcaldesa bromeó con que, con esta conexión directa, "poderá vir en algún momento o alcalde de Nova York, Zohran Mamdani" a quien ya felicitó en su momento cuando ganó las elecciones. Sanmartín finalizó su intervención haciéndole entrega a David Kinzelman de un volumen de la obra de Rosalía de Castro, tanto en gallego como castellano, "que tamén sexa o símbolo do que significa esta Galicia, á que todo o mundo quere regresar".

Goretti Sanmartín y David Kinzelman Ana Ramos

Finalmente, Pedro Blanco, delegado de Gobierno en Galicia, destacó que esta reapertura y la puesta en marcha de esta conexión "permite unir en apenas ocho horas la capital espiritual de Europa con la capital del mundo". De igual modo, puso en valor el compromiso de AENA y del Gobierno central con la mejora de las infraestructuras aeroportuarias gallegas, con un importe de 27 millones de euros para la mejora de la pista en Santiago y más de 130 millones de euros movilizados en los aeropuertos gallegos.

Señaló también que AENA continúa trabajando para reforzar la conectividad aérea de Galicia "apostando por la coordinación y la lealtad institucional para seguir sumando destinos en los próximos meses".

Apertura internacional

A esta conexión estadounidense, se le unen otras internacionales como Ámsterdam, Zúrich, Cork, Frankfurt -que pasará este verano a un total de 132 frecuencias- o la ya estrenada Marrakech en el mes de marzo.

Vuelo de United Airlines en la pista de Lavacolla Ana Ramos

De igual modo, se refuerzan destinos nacionales a ciudades como Jerez e Ibiza, sin escalas, operadas por la compañía Vueling.