La "regeneración profunda" en la pista del aeropuerto de Santiago equivale a 9 piscinas olímpicas

El aeropuerto de Santiago de Compostela lleva cerrado desde el pasado 23 de abril y no reanudará su actividad hasta el 27 de este mes. Cinco semanas de cierre durante las que se están realizando los trabajos de regeneración del pavimento de la pista: en algunas zonas se ha excavado 1,5 metros de profundidad y rellenado este espacio con material que equivale a nueve piscinas olímpicas.

Esta es una muestra de la gran envergadura de las obras en el aeródromo compostelano. La redacción del proyecto comenzó hace más de dos años y continuó en enero con el inicio de los trabajos. El director de Infraestructuras de Aena, Antonio Rosselló, señala que esta obra es compleja por su logística y preparación.

"Cuando iniciamos los trabajos de esta fase, todo el material estaba adquirido y en disposición de ser utilizado, de forma que no hubiera ningún problema de aprovisionamiento durante la ejecución de los trabajos en estos 35 días de cierre", ha concretado el director de Infraestructuras de Aena.

Antonio Rosselló también ha explicado este viernes que la planificación de los trabajos se realizó durante meses "a nivel de horario". Ahora, la compañía hace un seguimiento del avance de las obras para analizar si se cumplen todas las programaciones, algo que sí se está haciendo, por lo que Aena garantiza el fin de la obra en el plazo establecido.

Varias obras en una

"Es una obra compleja porque es la suma de varias obras. La principal es la regeneración de la pista, pero además tenemos una obra de ejecución de un nuevo sistema de radar para la pista, otra que es la sustitución completa del sistema de alumbrado de la pista y, por último, la sustitución integral y completa del sistema de aproximación, el ILS", concreta el director de Infraestructuras de Aena.

La magnitud de la regeneración de la pista, por otro lado, está directamente vinculada a su tamaño, según explicó Rosselló: "La pista tiene una longitud de 3.200 metros por 60 de ancho. La pavimentación completa es como si estuviésemos pavimentando una carretera de dos carriles desde el aeropuerto hasta el centro de Santiago".

Una imagen que facilita comprender el alcance de estas obras que buscan mejorar el aeropuerto y que van más allá de la pavimentación superficial de la pista. El director de Infraestructuras de Aena ha señalado a este respecto que en algunos puntos, "más de 500 metros", ha sido necesario hacer una regeneración profunda.

"Excavamos hasta un metro y medio de profundidad aproximadamente y rellenamos con nuevo material, con nuevo pedraplén. Es el equivalente a nueve piscinas olímpicas", ejemplifica Rosselló.

Respecto al alumbrado, las obras comenzaron con los trabajos nocturnos para ejecutar más de cuatro kilómetros de canalizaciones enterradas. Posteriormente, se instalarán más de 150 kilómetros de cable para instalar las 900 balizas que requiere la pista por su envergadura. La mayor parte de ellas van empotradas en el pavimento, por lo que habrá que esperar a que finalicen estos trabajos para iniciar su colocación.

"La actuación que se está ejecutando ahora mismo en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro constituye la de mayor envergadura que se está ejecutando en el aeropuerto en las últimas décadas. La renovación completa de la pista permitirá abrir a finales de mayo con una infraestructura completamente renovada para el crecimiento del aeropuerto en los próximos años", aseguró por su parte el director del aeropuerto, Marcos Díaz.