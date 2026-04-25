Un galeón, un buque de expediciones y un crucero visitan A Coruña este sábado

El crucero Sapphire Princess y el buque de expediciones Greg Mortimer en el muelle de Transatlánticos de A Coruña. Carmen G. Mariñas

El sábado ha arrancado en los muelles del puerto de A Coruña con más actividad de la habitual. Hoy visitan la ciudad tres embarcaciones singulares, una de las cuales se podrá visitar a lo largo del fin de semana.

Una de ellas es el Greg Mortimer, un buque de expedición de lugares remotos que visita por primera vez la ciudad. La embarcación, que habitualmente surca aguas polares y lleva el nombre de un explorador australiano, llegó procedente de Vigo con 120 pasajeros y 37 tripulantes y se marchará a Gijón hacia las 17.00 horas.

Otro de ellos es el crucero Sapphire Princess. De 290 metros de eslora, el crucero llegó a las 07:00 horas desde Leixoes con 2.600 pasajeros y 1.000 tripulantes que podrán conocer este sábado la ciudad. Su próximo destino será Bilbao.

Ambos están atracados en el muelle de Transatlánticos.

Conocer por dentro un galeón

Además, como ya pudieron ver este viernes quienes paseaban cerca de los terrenos portuarios, el puerto también recibe la visita del galeón Andalucía de la Fundación Nao Victoria.

Las personas interesadas en conocerlo por dentro podrán visitarlo hoy y mañana en horario de 10:00 a 20:00 horas.

El galeón Andalucía visto desde el buque Greg Mortimer en A Coruña. CGM

Este buque histórico es una recreación de los navíosespañoles que durante siglos protagonizaron las grandes rutas oceánicas. Los visitantes podrán visitar su interior y recorrer sus seis cubiertas donde numerosos paneles informativos explican su historia.

Además, la presencia de la tripulación permite conocer de primera mano cómo era la vida a bordo hace aproximadamente 500 años.

Las entradas, a un precio de 12 euros para mayores de 10 años y de 6 para menores de entre 5 y 10 años, se podrán adquirir en el propio barco o a través de su web. También existe una opción familiar, pensada para dos adultos y hasta tres menores, por un coste conjunto de 30 euros.