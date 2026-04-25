Un buque de expedición de lugares remotos llega a A Coruña

El puerto de A Coruña ha recibido este sábado la visita de un crucero un tanto especial. El Greg Mortimer llegó a la ciudad herculina esta misma mañana. Se trata de un buque de expedición a lugares remotos del planeta que visita hoy por primera vez la ciudad.

El buque llegó con 120 pasajeros y 37 tripulantes que podrán conocer A Coruña. El crucero viene procedente de Vigo y su siguiente destino será Gijón. En la ciudad herculina, al tratarse de su primera escala, el Greg Mortimer acogió esta mañana el habitual intercambio de metopas.

Desde aquí, el capitán del barco, Alexandru Taraoi, fue el encargado de dar la bienvenida a distintas autoridades. Desde el buque, que habitualmente surca aguas polares, agradeció poder estar en un clima más cálido.

Esta es también su primera vez en la ciudad, aunque ya ha visitado Vigo en varias ocasiones. "Lo que más me gusta de Galicia es su gastronomía, especialmente el pulpo", contaba después del acto protocolario.

Como rumano, explicó que las costumbres españolas y la calidez de su gente le hacen sentir "muy bienvenido".

Buque con spa y nombre de explorador

El Greg Mortimer cuenta con una librería, comedor, gimnasio y spa entre otras instalaciones.

Como buque de expedición, lleva el nombre de un explorador australiano, Greg Mortimer, un pionero en su país en las escaladas al Everest y fundador de Aurora Expeditions, de las que forma parte este crucero. Ahora sus fotos y su historia decoran el interior de esta embarcación de 104,4 metros de eslora.

El barco partirá hacia las 17:00 horas de esta tarde.