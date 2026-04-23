Refuerzo de bus entre Santiago y el aeropuerto de A Coruña: empieza con pocos pasajeros y algún retraso

El bus que conecta la estación intermodal de Santiago con el aeropuerto de A Coruña. Quincemil

Santiago de Compostela no tendrá aeropuerto durante los próximos 35 días. El aeródromo compostelano está cerrado desde este mismo jueves debido a las obras de regeneración del pavimento de la pista, por lo que la mayor parte de los vuelos serán operados desde A Coruña.

Para facilitar la conexión entre el aeropuerto de Alvedro y Santiago, la Xunta ha ampliado la conexión por bus a petición de Aena. Así, desde este mismo jueves el servicio de transporte por carretera se ha reforzado en ambos sentidos.

Un servicio que ha comenzado con algún retraso pero bastante normalidad en la estación intermodal compostelana, en la que desde primera hora era posible ver a viajeros que usaban la conexión entre la estación intermodal y el aeródromo coruñés para poder coger sus vuelos.

Cuatro de los pasajeros que esperaban eran dos parejas de origen alemán que llegaron de Frankfurt a Santiago de Compostela para hacer el Camino de Santiago. Una vez finalizada la ruta, esta mañana viajaban en bus hasta A Coruña y de ahí volaban a Frankfurt con escala en Madrid. Todos ellos tenían billete para las 09:30 horas, aunque el transporte salió a las 09:50.

Sí salió puntual el bus de las 10:05 horas, que al contrario que el de las 09:30 horas hace parada en el centro de A Coruña. La única pasajera que usaba este transporte para ir al aeropuerto, de hecho, era una mujer que tiene un vuelo A Coruña-Ginebra y que, confiesa, no tuvo ningún problema a la hora de comprar los billetes, ya que recibió información con antelación y concreta.

La previsión es que a lo largo del día sean más los pasajeros que usen este servicio para poder llegar al aeropuerto de A Coruña y coger los vuelos que tienen programados.

¿Qué buses de refuerzo hay?

La previsión es que el aeropuerto ubicado en Culleredo incremente en 140 las operaciones semanales, lo que supone casi duplicar la actividad habitual durante este periodo. Para hacer frente a la posible demanda de los pasajeros para viajar entre Santiago y Alvedro, la Xunta ha reforzado los buses que conectan ambas ciudades. De lunes a viernes, hay nuevos servicios en ambos sentidos:

Desde la intermodal hasta Alvedro se incorporan salidas a las 10:05, 14:25, 18:55 y 19:55 horas, sumándose a las ya existentes de las 09:30 y 17:00 horas

Desde Alvedro hasta la intermodal se incorporan salidas a las 10:15, 12:15, 18:15 y 21:15 horas, además de las conexiones actuales de las 05:30 y 13:15 horas

El refuerzo se extiende además a los fines de semana. Los sábados hay salidas a las 10:15 y 12:15 horas desde el aeropuerto de A Coruña, que mantiene la de las 12:10 horas, mientras que desde Santiago se incorporan servicios a las 10:05 y 19:55 horas al de las 13:00 horas.

Los domingos y festivos se incorpora una nueva salida desde el aeropuerto a las 18:15 horas, además de la existente a las 12:10. Desde Santiago, habrá dos servicios más (10:05 y 19:55 horas), que se añaden a la disponible a las 13:00 horas.

La conexión por carretera con Vigo, que suma unas cinco operaciones aéreas diarias con el cierre de Lavacolla, se mantiene como hasta ahora porque se espera que la oferta actual pueda hacer frente a la posible demanda.

¿Cómo ir de Alvedro a A Coruña?

La Xunta mantiene las frecuencias del bus interurbano que conecta el aeropuerto de Alvedro con el Hospital Abente y Lago, que tras el cambio de la parada de Entrexardíns al Teatro Colón perdió dos paradas: Obelisco y Puerta Real. De esta forma, va directamente del inicio de línea a plaza Ourense, y viceversa.

El primer servicio, ofrecido por Alsa, sale a las 05:00 horas y desde las 07:15 su frecuencia de lunes a viernes es cada 30 minutos hasta las 21:45 horas, con la última salida programada a las 22:45 horas. Los fines de semana, la frecuencia es cada hora.