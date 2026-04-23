El aeropuerto de Santiago ya está cerrado: "Lo más llamativo es ver la cafetería vacía"

El aeropuerto de Santiago de Compostela ya está cerrado al tráfico. La terminal no operará vuelos desde este jueves hasta el 27 de mayo, 35 días durante los que se realizarán trabajos de regeneración del pavimento de la pista.

Los últimos vuelos, ayer miércoles, despegaron y aterrizaron con normalidad. Los pasajeros, tranquilos, vivieron la situación con absoluta normalidad, señalando que "lo más llamativo era ver la cafetería completamente vacía".

El último vuelo en aterrizar fue el de Málaga, cuyos pasajeros comentaron esta anécdota, a las 23:00 horas. Media hora después, la salida del avión con destino Barcelona de las 23:25 horas dejaba la terminal completamente vacía durante los próximos 35 días.

El parking del aeropuerto de Santiago el día anterior al cierre del aeródromo. Quincemil

La imagen que deja ahora el aeródromo compostelano es totalmente inusual. La zona pública del edificio y el parking seguirán abiertos durante las próximas semanas, aunque no habrá actividad comercial ni vuelos.

¿En qué consisten los trabajos?

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro ha cerrado su pista al tráfico aéreo para ejecutar la fase más compleja de las actuaciones correspondientes a la regeneración profunda del pavimento de la pista. Esta actuación forma parte de los trabajos de renovación que comenzaron el pasado 13 de enero en la infraestructura compostelana.

Esta obra, que fue adjudicada a las empresas Padecasa Obras y Servicios S.A., Infraestructuras Conelsan S.A., y F. Gómez y Cía S.L. por un importe de 26.613.000 euros, recoge también la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista y la renovación de los sistemas ILS del aeropuerto, entre otras actuaciones.

La complejidad de la actuación sobre el pavimento de la pista obliga al aeropuerto a suspender su actividad aeronáutica durante 35 días, entre el 23 de abril y el 27 de mayo. Aena señala en un comunicado que de esta forma se evita el cierre durante la temporada alta de tráfico de pasajeros del aeropuerto y se actúa en un periodo de tiempo con meteorología más favorable para el correcto desarrollo de los trabajos.

La zona de la cafetería del aeropuerto de Santiago el día antes del cierre. Quincemil

El cierre de la pista se ha coordinado con las aerolíneas, que trasladaron sus vuelos en gran parte a A Coruña y en menor medida a Vigo. El resto de empresas del aeropuerto, como los comercios, la restauración o las compañías de alquiler de vehículos, han reestructurado su actividad en función de sus necesidades.

Los trabajos en la pista extenderán alrededor de 73.000 toneladas de asfalto generados en una planta de aglomerado ya montada en el aeropuerto. Para la ejecución de las actuaciones, además, la superficie que se va a pintar para la reposición de la señalización horizontal de la pista es de 13.600 metros cuadrados, cumpliendo con lo estipulado por la normativa vigente.

Respecto a la renovación de la instalación de balizamiento se van a utilizar alrededor de 900 balizas tipo LED de última generación y se tenderán más de 100 kilómetros de cable.

Los trabajos en la pista durante el cierre al tráfico contemplan el tiempo suficiente para realizar toda la regeneración profunda del pavimento y el necesario vuelo de calibración del ILS del aeropuerto para comprobar su correcto funcionamiento con las nuevas características de la pista.

El resto de actuaciones asociadas a la obra se ejecutarán con posterioridad al cierre de la pista, en horario nocturno, y sin afectación a la operatividad del aeropuerto.