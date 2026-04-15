Menos de diez días para el cierre del aeropuerto de Santiago: esto es todo lo que se sabe

Menos de diez días son los que quedan para que el aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro permanezca totalmente cerrado durante más de 30 días. La terminal ya estuvo cerrada desde el mes de enero en horario nocturno (entre las 23:30 y las 5:30 horas) durante 24 semanas, por lo que no afectó al tráfico aéreo.

Ahora la realidad es totalmente distinta. Durante más de un mes el aeropuerto de Lavacolla estará prácticamente vacío y ninguna compañía aérea podrá operar durante 35 días en el aeródromo de la capital gallega. Es decir, no se llevará a cabo ninguna operación de despegue ni aterrizaje.

¿Qué días cerrará y por qué?

El cierre del aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro se iniciará el 23 de abril y durará hasta el 27 de mayo. Durante esos días, Aena llevará a cabo obras para regenerar el pavimento de la pista con un importe total de 31,6 millones de euros.

De esta forma, la pista tendrá un alcance de 1,23 metros de profundidad en cuatro zonas (unos 22.040 metros cuadrados) y será menos profunda en el resto del campo de vuelos. Según explicaba Aena, estos trabajos permitirán garantizar la seguridad de la operación durante los próximos años.

Además de esta actuación, se realizarán otros trabajos como la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista o el sistema de iluminación y del drenaje en el campo de vuelos.

En ese sentido, también se llevará a cabo la renovación de los dos sistemas de ayudas al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad (ILS). El ILS de CAT.II/III de la cabecera 17 se renovará durante el mes de mayo, mientras que el ILS de CAT. I de la cabecera 35 se renovará en los meses de agosto y septiembre y se pondrá de nuevo en servicio en los primeros días de octubre.

¿Qué pasará con los vuelos que operaban en Lavacolla?

Durante este cierre temporal, será el Aeropuerto de A Coruña el que asumirá gran parte de las conexiones, ajustando y aumentando las aerolíneas que operan en Alvedro rutas adicionales durante estos más de treinta días.

Imagen de archivo del aeropuerto de A Coruña AENA

De esta forma, la compañía Vueling confirmaba a Quincemil que en ese periodo incorporará varias rutas y frecuencias:

Londres - Heathrow: un vuelo diario

París - Orly: un vuelo diario

Málaga: cinco frecuencias semanales

Gran Canaria: cinco frecuencias semanales

Palma de Mallorca: ocho frecuencias semanales

Sevilla: cuatro frecuencias semanales

Tenerife: seis frecuencias semanales

Barcelona cinco frecuencias semanales

Por su parte, Iberia contempla también reforzar su operativa en el aeropuerto coruñés en la ruta que conecta Madrid y A Coruña a través de dos formas:

Aumentando de capacidad los vuelos de la mañana, con aviones de mayor tamaño

Incorporando seis frecuencias adicionales semanales (todos los días de la semana salvo el sábado)

Ryanair, en cambio, no tiene previsto reprogramar ningún vuelo que opera desde Lavacolla durante el periodo de cierre.

Mientras A Coruña asumirá gran parte de los vuelos procedentes de Santiago, al aeropuerto de Peinador (Vigo) apenas le afectará el cierre, una operación que se debe básicamente a la cercanía geográfica entre la capital gallega y la ciudad herculina. De hecho, el aeródromo vigués permaneció cerrado durante el mes de mayo de 2024 por obras en la pista de aterrizaje durante 25 días, pero sus vuelos se distribuyeron a Oporto, y ninguno a los otros dos aeropuertos gallegos.

El cierre del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro supondrá para Peinador un refuerzo de los viajes diarios a Barcelona que incrementará sus frecuencias pasando de las dos actuales a tres diarias durante este periodo de más de 30 días.

¿Cómo desplazarse desde Santiago hasta A Coruña?

Al asumir la gran parte de conexiones el aeropuerto de A Coruña la siguiente cuestión es: ¿habrá alguna forma de desplazarse hasta la capital gallega? Actualmente, existe la conexión estación intermodal de Santiago con el aeropuerto de Alvedro, con una parada en el propio aeropuerto de Lavacolla, con ocho servicios al día de lunes a viernes, cuatro los sábados y cinco los domingos.

Desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes confirman que los servicios que establecerán en esta conexión se articularán dentro de su plan de transporte interurbano. Aún no han especificado cuáles serán estas conexiones ni el horario que realizarán los autobuses, pero afirman que se podrá usar la Tarxeta de Mobilidade de Galicia, al igual que la Tarxeta Xente Nova y la tarifa +65.

Estación intermodal Santiago de Compsotela - Daniel Castelao. Quincemil

"Se está trabajando, a petición de Aena, con las concesionarias que dependen de la Xunta y que prestan el servicio en esa área", indican fuentes de la Consellería a Quincemil.

Por su parte, desde Radio Taxi Santiago explicaban a este medio que durante los días del cierre se reforzará el servicio urbano de Santiago, movilizando los taxis del aeropuerto al centro de la ciudad y también a la estación intermodal y, en caso de una posible saturación, barajarán otras alternativas.

¿Qué pasará tras el cierre del aeropuerto?

El 27 de mayo reabrirá el aeropuerto de Santiago de Compostela. Por el momento, es difícil calcular las pérdidas económicas que sufrirá el sector, tanto turístico como hostelero, de la ciudad. Desde la agencia de viajes Galicia Travels alertaban a Quincemil que, con el cierre, habría "pérdidas económicas importantes" aunque a día de hoy era imposible evaluarlas.

Hay que tener en cuenta que mayo es uno de los meses centrales en donde la capital gallega registra una gran influencia del número de visitantes. El año pasado, según datos del INE, solo durante el mes de mayo la capital gallega recibía a cerca de 100.000 turistas extranjeros y convertía a Santiago en el primer destino turístico de Galicia durante los seis primeros meses del año.

Por su parte, la Oficina de Acogida al Peregrino entregaba casi 80.000 compostelas (78.798 peregrinos en total), un 8% más que en el mismo periodo que en 2024 y también suponía la segunda mejor cifra del año, por detrás de los más de 81.500 peregrinos que llegaron en septiembre.

El escenario actual es bastante distinto. La huida de Ryanair de la terminal compostelana ha hecho que Lavacolla pierda mes a mes pasajeros y durante el primer trimestre de este 2026 el aeropuerto contabilizó un 29,6% menos de pasajeros respecto al año pasado, con un total de 435.679 viajeros, y perdiendo el 30,3% de los vuelos, registrando durante estos tres primeros meses del año 3.538 vuelos.

Sin embargo, este descenso continuado de pasajeros podría cambiar tras la apertura del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro que volverá a la actividad con 34 rutas, 17 de ellas internacionales y con destinos a tres continentes por primera vez en su historia.

Así, el aeródromo compostelano ha estrenado hace unas semanas su conexión directa con Marrakech y que, tras su reapertura, también se le unirá Nueva York, la única conexión directa que se realizará desde Galicia. Ámsterdam, Londres, Dublín, Bruselas, Cork, Zúrich o París son algunas de las otras conexiones internacionales con las que contará Lavacolla.

Además, también contará con más conexiones con Frankfurt de la mano de la aerolínea Lufthansa que sumará 42 frecuencias más en verano, pasando a un total de 132. El aeropuerto contará con una frecuencia diaria a la ciudad alemana en julio y agosto, mientras que contará con cinco semanales en junio, septiembre y octubre.