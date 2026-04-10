El aeropuerto de Oporto suma 21 nuevas rutas internacionales mientras Galicia debate sobre los suyos

El Aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto ha cerrado 2025 con cifras récord y encara 2026 con una ambiciosa expansión de su red aérea. La infraestructura lusa superó los 16,9 millones de pasajeros, un 6,3% más que el año anterior, y anuncia ahora 21 nuevas rutas para la próxima temporada de verano.

El de Oporto es en estos momentos el quinto aeropuerto con más pasajeros de la Península Ibérica, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Lisboa y Málaga.

La noticia, anunciada el 1 de abril y comentada hoy en la jornada Portugal: oportunidades para empresas gallegas organizada por Axober en Carballo, llega en un momento de debate sobre el papel de los aeropuertos gallegos.

Desde el 23 de abril el aeropuerto de Santiago cerrará temporalmente por obras, absorbiendo los otros parte de su tráfico. En las últimas semanas se está produciendo un acalorado debate en Galicia sobre el futuro de sus aeropuertos.

Oporto crece, Galicia decrece

Los tres aeropuertos gallegos tuvieron conjuntamente 5.527.735 pasajeros en el año 2025, decreciendo un 6,9% respecto a 2024. Santiago de Compostela perdió más de 500.000 viajeros y se quedo en 3.120.759, el de A Coruña subió un 4,4% hasta los 1.291.166 pasajeros, y el de Vigo aumentó en un 5,3%, llegando a los 1.114.810.

Al otro lado de la frontera, el de Oporto creció un 6,3% y su número de pasajeros es superior al triple de la suma de los aeropuertos gallegos. Ese 6,3% de pasajeros supuso un millón de viajeros más para la terminal de referencia del norte de Portugal, casi tantos pasajeros nuevos como los que tienen los aeropuertos de A Coruña o Vigo en todo un año.

La cercanía con Galicia, a apenas una hora del puente sobre el río Miño, lleva años haciendo que muchos gallegos lo usen para viajes, saltándose escalas en Madrid o Barcelona.

Un salto en conectividad intercontinental

El crecimiento del aeropuerto portugués se apoya especialmente en su proyección internacional. Entre las principales novedades destaca la entrada de Delta Air Lines, que inaugurará en mayo una conexión directa entre Oporto y Nueva York (JFK), reforzando el eje transatlántico.

También gana peso la conexión con África, con nuevas rutas de easyJet hacia São Vicente, Boa Vista y Praia, en tres islas diferentes de Cabo Verde a las que se suma TAP Air Portugal con una operación regular a Praia desde junio. En el norte de África, Ryanair abrirá una nueva conexión con Rabat.

En paralelo, el aeropuerto refuerza su conectividad con Oriente Medio: Turkish Airlines aumentará sus frecuencias a Estambul hasta 17 vuelos semanales, mientras El Al ampliará su operativa con Tel Aviv.

Las 21 nuevas rutas

El plan de expansión para el verano de 2026 incluye estas conexiones:

Nueva York (Estados Unidos) – Delta Air Lines São Vicente (Cabo Verde) – easyJet Boa Vista (Cabo Verde) – easyJet Praia (Cabo Verde) – easyJet Praia (Cabo Verde) – TAP Air Portugal Rabat (Marruecos) – Ryanair Sofía (Bulgaria) – Bulgaria Air Zúrich (Suiza) – Chair Airlines Milán (Italia) – easyJet Newcastle (Inglaterra) – Jet2 Varsovia (Polonia) – LOT Polish Airlines Billund (Noruega) – Norwegian Gotemburgo (Suecia) – Ryanair Praga (Chequia) - SmartWings Esmirna (Turquía) - SunExpress Terceira (Azores) - TAP Air Portugal Asturias - Volotea Brive-la-Gaillarde (Francia) - Volotea Estrasburgo (Francia) - Volotea Bucarest (Rumanía) - Wizz Air Katowice (Polonia) - Wizz Air

Inversión y modernización

El crecimiento de rutas viene acompañado de inversiones en infraestructuras. La gestora ANA - Aeroportos de Portugal, integrada en VINCI Airports, ha destinado 50 millones de euros a la modernización de la pista.

Además, se están renovando áreas clave del terminal: facturación, controles de seguridad, canal rápido (Fast Track), espacios para familias y pasajeros con movilidad reducida, así como la ampliación del lounge.