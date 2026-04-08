A Coruña exige que sus taxistas tengan en Alvedro "las mismas condiciones" que los de Culleredo

A Coruña propuso este martes a la Xunta de Galicia que todos los taxistas de la ciudad, junto con los del municipio de Culleredo, puedan prestar su servicio en el aeropuerto de Alvedro durante el mes en que absorberá gran parte de los vuelos de la terminal de Santiago, un periodo en el que la pista estará en obras. El planteamiento coruñés, aceptado por la Xunta, va más allá.

El Gobierno que dirige Inés Rey defiende que los taxistas de A Coruña puedan acudir siempre al aeropuerto, no solo entre el próximo 23 de abril y el 27 de mayo con el refuerzo de actividad, a recoger clientes "en igualdad de condiciones con los de Culleredo", tal como la alcaldesa resaltó hoy miércoles.

Esta medida propuesta surge primero como reacción al convenio de finales de febrero por el cual 35 taxistas de A Coruña y Culleredo pueden realizar su servicio en Alvedro, un acuerdo que, recalca Rey, no está dando resultado y no evita la formación de colas de usuarios de este transporte en la salida de la terminal.

La presencia permanente de taxis de la ciudad en Alvedro planteada por Rey también se relaciona con otra propuesta que A Coruña formuló en la reunión del martes con la Dirección Xeral de Mobilidade: la creación de un área de prestación conjunta del servicio del taxi en la área metropolitana de A Coruña.

Rey insistió hoy en una "alternativa más ambiciosa": un taxi metropolitano que no solo cubra trayectos en un municipio sino que pueda desplazarse a los demás. "Al igual que hacemos con los autobuses", puntualizó la alcaldesa.

Rey matizó además que si su ayuntamiento se implica en asuntos aeroportuarios como el transporte a la terminal, la captación de rutas aéreas o la huelga de controladores, también va a "exigir el derecho de los taxistas de la ciudad a subir a Alvedro".

Un estudio para analizar la demanda del área

José Ramón Rioboo, alcalde de Culleredo, pidió en la reunión del martes que se respete la preferencia en el inicio de cada servicio a los taxistas de Culleredo, apoyado en el convenio suscrito en febrero, solicitud que, según este Gobierno municipal, fue aceptada por la comisión de seguimiento del acuerdo.

La Xunta recibió la propuesta de creación de esa área de servicio conjunto planteada por A Coruña también con el apoyo inicial de Culleredo, aunque su regidor pidió un informe exhaustivo con un estudio socioeconómico que determine los municipios que se incluirían en la prestación del servicio de taxi, el rendimiento para el colectivo y las mejoras para los vecinos.