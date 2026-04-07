Todos los taxis de A Coruña y Culleredo darán servicio a Alvedro cuando asuma vuelos de Santiago

Reunión de la Xunta, los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo y las asociaciones del taxi. Xunta de Galicia

Los taxistas con licencia de A Coruña y de Culleredo podrán prestar servicio a los usuarios del aeropuerto de Alvedro entre el 23 de abril y el 27 de mayo, el periodo de algo más de un mes en el que la terminal de A Coruña asumirá gran parte de los vuelos operados en la de Santiago, que estará en obras durante ese tiempo.

A esta solución han llegado este martes los participantes en una reunión de la comisión de seguimiento del convenio para la prestación del servicio de taxis en el aeropuerto de A Coruña firmado hace un mes. Al encuentro, presidido por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, asistieron representantes de los gobiernos municipales y de las asociaciones del taxi de los dos concellos.

Con el objetivo de dar "una solución inmediata y eficiente", se ha optado por un régimen específico que permite el desarrollo del servicio de taxi en Alvedro por parte de todos los taxistas titulares de licencia en el Concello de A Coruña en igualdad de condiciones a los de Culleredo.

La Xunta también apuesta por la posibilidad de crear un área de prestación conjunta (APC) en el área metropolitana de A Coruña con el fin de mejorar la eficiencia y cobertura del servicio del taxi.

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