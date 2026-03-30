Taxistas en Santiago, tranquilos por el cierre del aeropuerto: "La gente vendrá por otros medios"

Queda menos de un mes para que el aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro permanezca cerrado durante más de 30 días. Desde el 23 de abril al 27 de mayo, Aena llevará a cabo las obras para la regeneración del pavimento de la pista del aeródromo compostelano y que garantizará la seguridad "durante los próximos años".

Parte de los trabajos fueron llevados a cabo durante horario nocturno y supusieron el cierre del tráfico aéreo durante estas horas (de 23:30 a 5:30 horas). Sin embargo, el cierre durante más de un mes del aeropuerto de Lavacolla ya es inminente y durante los sectores más turísticos de la ciudad viven esta clausura con cierto estado de incertidumbre y en cómo afectará económicamente la falta de vuelos a restaurantes, tiendas o en los taxis, donde son varios los que esperan cada día en el aeropuerto para recoger a los recién llegados.

Desde Radio Taxi Santiago explican a Quincemil que durante esos días lo que harán es reforzar el servicio urbano de Santiago, movilizando los taxis del aeropuerto al centro de la ciudad. "En el caso de que saturemos un poco porque no venga tanto volumen de gente nos plantearemos otras alternativas", aclara Manuel Sánchez, presidente de la asociación.

El pasado mes de abril de 2025, el aeropuerto compostelano registró 284.639 usuarios (una caída del 16,8% respecto a 2024), mientras que en el mes de mayo tuvo 302.990 pasajeros (un 25,1% menos que en ese mismo mes en 2024). A pesar de la caída de pasajeros, estos meses marcaron el inicio de la temporada alta en la capital gallega, "el año pasado el pistoletazo de salida fue en Semana Santa y este año será más o menos igual", apunta Manuel Sánchez.

En temporada alta, y con el aeropuerto cerrado, aunque todavía es pronto para hablar de pérdidas económicas, que desde la asociación explican que "las habrá", la situación es de tranquilidad. "Trabajamos en función del volumen de gente que hay, en invierno se trabaja menos que en verano, de noche menos que de día, excepto los fines de semana", y desde la asociación señalan que "con el aeropuerto cerrado mucha gente que venía en avión vendrá por otros medios, como autobuses o tren".

Sin embargo, no se dejan llevar por números y no creen que el volumen de trabajo "se baje mucho": "Una cosa son los datos oficiales, pero desde hace dos veranos en Santiago hay un volumen muy alto de gente para la ciudad que es", comenta Manuel Sánchez. Menciona, además, que la ciudad "está sobresaturada de volumen de gente que viene de fuera".

Salida de Ryanair y llegada de los VTC a Santiago

Lo que sí notaron fue la salida de Ryanair del aeródromo de Santiago con el cierre de su base de dos aviones en la capital gallega. "Hay menos trabajo del que había en estas fechas el año pasado. Ahora tienes cuatro franjas de horario en las que vienen aviones con un grupo alto de gente", una franja que abarca desde las 16:00 hasta las 23:00 horas, en los que pueden llegar solo cinco vuelos a Lavacolla.

"Cinco vuelos en un aeropuerto de Santiago no es mucha gente, aunque puedan venir por otros medios", sostiene Manuel Sánchez.

"El volumen de gente que hay en Santiago triplica fácilmente el volumen de gente que trabaja en el sector" Fuentes de Radio Taxi Santiago

La sobresaturación de volumen de personas afecta al servicio de taxis en la ciudad. Desde Radio Taxi explican que "el volumen de gente que hay en Santiago triplica fácilmente el volumen de gente que trabaja en el sector" y, ante un pensamiento general de que puede existir un "mal servicio" de taxis, desde la asociación también critican que "tampoco hay servicio nocturno de autobuses y el transporte urbano en sí también funciona bastante mal".

Para agilizar la gestión de taxis y reducir los tiempos de espera a los viajeros, Radio Taxi acaba de poner en marcha un sistema para solicitar un taxi a través de WhatsApp. Simplemente el viajero debe mandar un mensaje al número de la asociación, 981 569 292, donde una central recibe y gestiona la solicitud, confirmando la dirección de recogida y la ruta antes de asignar el vehículo más cercano.

Actualmente, esta función solo permite únicamente reservas para uso inmediato, pero se trabaja para ampliar la herramienta para solicitar taxis con antelación, tanto para horas como para días concretos.

Otro de los problemas con los que se ha encontrado el sector es la llegada de los vehículos de transporte con conductor (VTC) a la capital gallega con "el 95% de servicios que hacen no pueden realizarse". Y es que los VTC solo tienen permiso autonómico para trasladar a los viajeros entre municipios, pero en la práctica es diferente y buena parte de las actuaciones se realizan en tramos urbanos. "Al igual que no podemos trabajar en A Coruña o en Vigo, los VTC son para lo que son: para prestar servicios entre ciudades", denuncian desde la asociación.

Desde el Concello de Santiago trabajarán para llevar a cabo su propia regulación sobre el funcionamiento de los VTC en la ciudad. Desde Radio Taxi solicitan que Raxoi continúe "realizando inspecciones, tanto el Concello como la Xunta, y sancionando todas las irregularidades que se den".

"El tema es las inspecciones y después las sanciones, porque si se quedan solo en inspección, no ha servido para nada", aclara Manuel Sánchez.