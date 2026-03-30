El aeropuerto de A Coruña pierde esta semana las rutas con Málaga y Valencia tras despedirse de Londres

Hoy lunes comienza la Semana Santa de 2026, que muchas familias aprovechan para viajar, sobre todo por tierra y aire. A finales de marzo empieza también la temporada de verano en la actividad aeroportuaria. A Coruña lo hará con tres enlaces menos que durante todo el año pasado dejaron en su aeropuerto algo más de 120.000 pasajeros.

Alvedro operó el viernes 27 por la tarde el último vuelo internacional hacia la terminal británica de Gatwick, gestionado por Vueling a través de un contrato de promoción turística con el Ayuntamiento que llega a su fin. La ciudad gallega se queda, por tanto, sin una ruta estable con Inglaterra, adonde los viajeros tendrán que llegar ahora mediante escalas.

No es la única conexión directa que perderá Alvedro. Este viernes 3 de abril tampoco habrá vuelos a Málaga y a Valencia, ciudades enlazadas gracias a otros contratos de promoción con la aerolínea Volotea. Si con la ruta inglesa se movilizaron durante 2025 más de 59.000 pasajeros, con las dos conexiones nacionales se superaron los 62.000, las tres con alta ocupación.

A Coruña afronta la Semana Santa y el resto de la temporada veraniega con las dos rutas internacionales de Ginebra y Milán operadas por EasyJet, prorrogadas hasta septiembre de 2027, y las nacionales de Barcelona (Vueling), Gran Canaria (Binter) y Madrid (Iberia y Air Europa), todas sin convenio publicitario.

Más de un mes con nuevos enlaces

La compañía Binter añade desde mañana, día 31, una ruta con Tenerife Norte hasta octubre, cuando empiece la campaña de invierno. Esta será una de las conexiones que al menos gane Alvedro en los próximos meses, en los que se verá beneficiado por la absorción, durante 34 días, de los vuelos que no operará el aeropuerto de Santiago por obras en su pista.

Entre el 23 de abril y el 27 de mayo, la terminal coruñesa ofertará los vuelos de Vueling a Londres-Heathrow, París-Orly, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife. La compañía reforzará frecuencias con Barcelona, mientras Iberia las aumentará con Madrid y Air Nostrum desembarcará temporalmente en Alvedro para su conexión con Bilbao.

Lo que Alvedro pierda en adelante por el fin de los vuelos a Gatwick y a los aeropuertos de Málaga y Valencia lo compensará en parte con la operatividad que gane durante algo más de un mes.

Coordinación y patrocinios para captar vuelos

El golpe sufrido por el aeropuerto de A Coruña con la pérdida de vuelos dibuja un panorama incierto tanto para esta terminal como para las del resto de Galicia. A mediados de este mes se celebró una reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria para debatir sobre el futuro inmediato de las pistas gallegas.

Pasajeros esperan para subir a un avión en la terminal de Alvedro. Cedida

Del encuentro salió el propósito de crear un fondo de patrocinios turísticos destinado a captar nuevas rutas con la idea base de lograr, al menos, dos nuevos enlaces por terminal, aunque no se han fijado aún destinos. El fin de esta propuesta no es financiar vuelos, sino colaborar en la búsqueda de un modelo de coordinación con implicación de todas las administraciones para la promoción turística de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela en origen.

El caso de Alvedro también crea un clima de incertidumbre y dudas respecto a la capacidad del Ayuntamiento de A Coruña para negociar la implantación de nuevas rutas aéreas. La recuperación de conexiones como la de Londres-Heathrow o la captación de otras en Europa siempre han sido una importante aspiración municipal que cuesta ver cumplida.

Los agentes económicos de la ciudad y sectores como el hotelero, el de congresos y la hostelería también han reclamado coordinación aeroportuaria en Galicia y ambición en las administraciones de todo alcance para atraer vuelos y asegurar nuevos destinos con los que favorecer la actividad empresarial y turística.