Semana Santa a la baja en los hoteles de A Coruña: "El precio del combustible no ayuda"

Imagen de archivo de la calle Riego de Agua en A Coruña Shutterstock

El sector hotelero de A Coruña encara la Semana Santa con previsiones ligeramente a la baja respecto al año pasado. Según los datos que maneja el sector, la ocupación media se sitúa actualmente en torno al 60%, frente al 67% registrado en el mismo periodo de 2025.

A pesar de este descenso, los hoteleros destacan una mejora en los últimos días, impulsada principalmente por las reservas de última hora y la mejora de las condiciones meteorológicas.

El tiempo, clave en las reservas

El director del NH Collection Finisterre y presidente de Hospeco, Agustín Collazos, explica la evolución de las previsiones: "Hemos llegado a estar un 15% por debajo de las ventas del año pasado, pero en las últimas semanas se ha animado la situación".

En este sentido, insiste en la importancia del clima en destinos del norte: "La gente reserva más a última hora. Si ve que hace buen tiempo, se anima a viajar".

El impacto del combustible

Uno de los factores que está condicionando la demanda es el encarecimiento del transporte. Collazos lo resume de forma clara: "Somos un destino al que es difícil llegar si no es en coche, y el aumento del precio del diésel y la gasolina no ayuda".

Este incremento de costes, sumado a la incertidumbre en los desplazamientos, estaría influyendo en la caída de reservas para estas fechas.

Previsiones con cautela

Aunque las cifras actuales apuntan a una ligera bajada respecto al año pasado, el sector no pierde la esperanza de mejorar los datos en los próximos días. "Confiamos en que las reservas de última hora puedan remontar un poco si el tiempo acompaña", señalan desde Hospeco.

Los días fuertes -jueves y viernes santo- siguen siendo clave, aunque por ahora las previsiones no son del todo claras. Con todo, el sector hotelero afronta la Semana Santa con prudencia, pendiente de factores como el clima, el coste de los desplazamientos y la evolución de las reservas de última hora. "Estamos cruzando los dedos y mirando al cielo", resume Collazos.