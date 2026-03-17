Xunta y concellos colaborarán en un fondo económico para captar rutas en los aeropuertos de Galicia

La coordinación aeroportuaria en Galicia, una aspiración reclamada por los tres concellos con terminal de la comunidad, aparece de nuevo en el horizonte, quizá más próxima, con la creación de un fondo económico de promoción turística destinado a captar nuevas rutas en los tres aeropuertos.

Este fondo lo acaba de anunciar la Xunta para impulsarlo en colaboración con Aena, los ayuntamientos y las diputaciones, a las que ha invitado a hacer aportaciones económicas a este montante, que se repartirá por igual entre los tres aeródromos.

El anuncio lo ha hecho el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras la segunda reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria, que ha acogido la terminal Rosalía de Castro de Santiago y de la que los participantes han salido satisfechos por los avances alcanzados.

La Xunta se ha comprometido, teniendo en cuenta un informe de viabilidad de rutas elaborado por Aena, a crear un fondo de patrocinios turísticos destinado a captar nuevas rutas con la idea base de lograr, al menos, dos nuevos enlaces por terminal, aunque no se han fijado por el momento destinos o límites.

Calvo recalcó que la Xunta no va a financiar vuelos, sino que colaborará en el marco de la búsqueda de un modelo de coordinación en el que se impliquen todas las administraciones para la promoción turística de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela en origen. Así, se habilitará una bolsa destinada a captar nuevas rutas en los tres aeropuertos con la misma cantidad para cada terminal y cada nueva ruta.

No se conoce la cantidad que tendría este fondo, dado que la Xunta ha invitado a diputaciones y ayuntamientos a hacer propuestas y aportar también dinero. Esta cuestión, ha dicho Calvo, se abordará en una próxima reunión, que se fijará en unas semanas.

"Compromiso de esfuerzo económico"

El concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, presente en la reunión de trabajo, destaca que el encuentro ha servido para "avanzar en la coordinación y puesta en común de una estrategia de conectividad aérea conjunta para Galicia".

"Agradecemos que la Xunta de Galicia se haya comprometido a realizar un esfuerzo económico para mejorar la conectividad aérea en los aeropuertos gallegos", comenta Castro.

Las propuestas planteadas por las tres terminales se expondrán dentro de un mes con el fin de que las tres ciudades acudan de manera coordinada a la V Jornada de Conectividad Aérea de Turespaña y Aena, que se celebrará en Reus los próximos 28 y 29 de abril.

En este encuentro estarán presentes Aena, la Dirección General de Aviación Civil, la Delegación del Gobierno, la Xunta, la Diputación de Pontevedra, los concellos de A Coruña, Santiago y Vigo, las direcciones de los tres aeropuertos, el Cluster de Turismo de Galicia, la Confederación de Empresarios de Galicia y las Cámaras de Comercio de la comunidad.