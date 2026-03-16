El Foro de Turismo Sostenible de Santiago contará con la participación ciudadana y del sector

La portavoz municipal y la concelleira de Turismo, Míriam Louzao, ha avanzado que la Xunta de Goberno local acaba de aprobar el proyecto de Reglamento del Foro de Turismo Sostenible que se va a incluir en la orden del día del Pleno de este mes.

Este órgano sustituirá, actualizando su composición y funcionamiento, al anterior consello, con doble función de ser espacio de participación y diálogo con las instituciones y entidades involucradas y afectadas por el turismo en Santiago y también el cometido que la normativa sobre el impuesto a las estancias turísticas establece para una comisión municipal de asesoramiento y seguimiento de este tributo.

Louzao detalló que la Xunta de Goberno dio luz verde a este proyecto en la sesión extraordinaria del pasado jueves 12 de marzo y que tiene como principal novedad la "moi ampla e diversa" participación que recoge.

Presencia de distintos colectivos

El plenario estará formado, además de la presidencia municipal y de las concellerías de Turismo e Facenda, por cada miembro de los grupos municipales y del concelleiro y concelleiras no adscritas.

De igual modo, participarán personal técnico de los departamentos municipales de Turismo, Mobilidad, Cultura y Servicios Básicos y también de la empresa municipal de Turismo, del Auditorio de Galicia, de Santiago Film Commission, del Santiago de Compostela Convention Bureau y de TUSSA.

También tendrán representación la Axencia de Turismo de Galicia, la Fundación Catedral de Santiago, Consorcio de Santiago, la Universidad de Santiago (USC), el Aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro (AENA), la Estación Intermodal Daniel Castelao (ADIF), la Cámara de Comercio de Santiago, la Gerencia del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, el Consello do Estudantado de la USC y el Centro de Estudios Turísticos de la USC (CETUR).

De igual modo, tendrá presencia una persona de cada entidad sin ánimo de lucro del sector turístico inscrita en el Rexistro municipal de asociacións: guías, agencias de viajes, alojamiento, campismo, restauración, hostelería, organización de congresos y eventos profesionales.

También una persona de cada entidad sin ánimo de lucro del ámbito del transporte de personas viajeras, una persona de cada entidad sin ánimo de lucro del ámbito del comercio, una persona de cada entidad sin ánimo de lucro que represente a las personas consumidoras y usuarias inscritas las tres en este registro.

Asimismo, tendrán presencia seis personas en representación de las asociaciones vecinales escogidas por el Consello de Relacións Veciñais de entre todas las inscritas en el Rexistro municipal de asociaciones. Mínimo dos de ellas tendrán que ser del ámbito del Plan especial. Al igual que dos personas expertas en materia de turismo designadas por la Presidencia entre las propuestas por cualquiera de las personas o entidades representadas en el Pleno.

El Pleno celebrará por lo menos dos sesiones ordinarias al año y la Comisión Permanente otras dos. Habrá una Comisión Permanente y podrán crearse también grupos de trabajo de carácter permanente o puntuales para abordar cualquiera de los asuntos de interés del foro.