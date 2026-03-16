Aena convoca este martes en Santiago una reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia
Se trata de la segunda reunión del grupo de trabajo y, en ella, participarán representantes de la Xunta de Galicia, Delegación de Gobierno, administraciones locales y cámaras de comercio de la región con el objetivo de mejorar la conectividad en la comunidad
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Aena ha convocado para este martes, 17 de marzo, a las 09:15 horas la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia, en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.
Tal y como ha trasladado Aena en un comunicado, participarán en la reunión representantes de la Xunta de Galicia, Delegación del Gobierno, administraciones locales y cámaras de comercio de la región.
Todo ello en un contexto de descenso en los aeropuertos de Santiago y Vigo, ya que los pasajeros que utilizaron el aeropuerto compostelano en febrero bajaron un 29,8%, hasta 130.533, mientras que la ciudad olívica se anotó una bajada del 4,4% hasta los 74.548.
Frente a esto, los usuarios aumentaron en la terminal de A Coruña, un 0,3%, hasta 98.886, según los datos que publicó Aena hace unos días.
Segunda reunión
Esta es la segunda reunión que mantienen después de que el pasado 5 de noviembre el grupo de trabajo se sentase por primera vez. El objetivo era, desde una perspectiva técnica y con los distintos actores implicados, cerrar una diagnosis que facilitase impulsar un plan conjunto con medidas para "mejorar a medio y largo plazo" la conectividad en la comunidad.
En aquel encuentro, Aena propuso un calendario a seguir dentro de un marco compartido de análisis y propuestas técnicas. Según el diagnóstico de la empresa estatal, el tráfico aéreo creció en un 50% en Galicia, lo que ve como "muy significativo". Sin embargo, rechazaron hablar de "desplome" en relación a la bajada de pasajeros en Santiago.
Con todo, reconocieron que el anuncio de Ryanair —con el cierre de su base en Santiago y eliminación de rutas en Vigo— "afectó" a ambos aeropuertos y la "forma de paliarlo" es "trabajar conjuntamente".