La Xunta de Galicia activa "O teu Xacobeo" con 3 millones para eventos del Xacobeo 2027

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha la convocatoria plurianual del programa "O teu Xacobeo", dotada con 3 millones de euros, para sumar a empresas, entidades y ciudadanía en la programación de eventos del Xacobeo 2027.

La iniciativa convierte la celebración en un proyecto colectivo de país, basado en la colaboración público-privada y en la participación social.

Con esta convocatoria, la Xunta reafirma su compromiso con la preparación del Xacobeo 2027, incluyendo actos promovidos desde el territorio con protagonistas locales que fomenten los valores del Año Santo, como la solidaridad, la hospitalidad y la tolerancia, y poniendo en valor la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía de Galicia.

El programa se enmarca dentro de la línea estratégica de Turismo de Galicia y del Plan director de los Caminos de Santiago 2022-2027, para implicar a la población y potenciar la preservación y promoción del patrimonio cultural.

La convocatoria se distribuye en dos líneas: una para personas físicas y pymes, con 2 millones de euros, y otra para entidades sin ánimo de lucro, con 1 millón de euros.

Las ayudas cubrirán hasta el 60 % en entidades privadas y hasta el 80 % en entidades sin ánimo de lucro, con un máximo de 25.000 euros por proyecto.

Podrán presentarse iniciativas en ámbitos artístico, patrimonial, de pensamiento, deportivo y social, siempre que contribuyan a dinamizar los Caminos de Santiago, al desarrollo rural, a la inclusión y a la accesibilidad, e incorporen criterios de calidad, igualdad y respeto al medio ambiente.

Se valorará la itinerancia de las propuestas, la participación ciudadana, el uso del gallego y la difusión mediante canales digitales.

El programa da continuidad al éxito de la edición 2021-2022, que supuso un hito histórico en los años santos compostelanos y un motor de recuperación económica y social, con 572 proyectos subvencionados, 8 millones de inversión y casi 15 millones movilizados.

Las solicitudes se presentarán exclusivamente por vía electrónica en la sede de la Xunta de Galicia, dentro de los plazos establecidos, y los proyectos deberán ejecutarse entre 1 de julio y 30 de noviembre de 2026 para la primera anualidad, y entre 1 de enero y 30 de noviembre de 2027 para la segunda.