Más vuelos desde A Coruña por el cierre del aeropuerto de Santiago: rutas y billetes ya a la venta

El cierre temporal del Aeropuerto de Santiago de Compostela por obras obligará a reorganizar buena parte del tráfico aéreo en Galicia esta primavera. Entre el 23 de abril y el 27 de mayo de 2026, varias rutas se trasladarán a otros aeropuertos de la comunidad, especialmente al Aeropuerto de A Coruña, que asumirá conexiones adicionales durante ese periodo.

Las aerolíneas ya han ajustado su operativa para esas semanas y confirman que los billetes para estas rutas ya están disponibles para la compra.

Nuevas rutas desde A Coruña durante el cierre de Lavacolla

La aerolínea Vueling reforzará su presencia en Alvedro durante el cierre del aeropuerto compostelano. Según ha confirmado la compañía a este medio de comunicación, sumará conectividad en A Coruña entre el 23 de abril y el 27 de mayo, con un avión con base temporalmente en el aeropuerto coruñés.

Durante ese periodo se incorporarán varias rutas y frecuencias:

Londres - Heathrow: un vuelo diario

París - Orly: un vuelo diario

Málaga: cinco frecuencias semanales

Gran Canaria: cinco frecuencias semanales

Palma de Mallorca: ocho frecuencias semanales

Sevilla: cuatro frecuencias semanales

Tenerife: seis frecuencias semanales

Además, la ruta con Barcelona aumentará su frecuencia, pasando de tres a cinco vuelos semanales. Desde la compañía confirman que toda la programación prevista ya está disponible para la compra.

Más vuelos entre A Coruña y Madrid

Por su parte, Iberia también reforzará su operativa en el aeropuerto coruñés durante esas semanas. Según ha confirmado la aerolínea a este medio, el plan contempla:

Aumento de capacidad en los vuelos de la mañana, con aviones de mayor tamaño.

Seis frecuencias adicionales semanales (todos los días salvo los sábados).

Todos estos refuerzos corresponden a la ruta entre Madrid y A Coruña (MAD-LCG / LCG-MAD) y los billetes ya están a la venta.

Sin embargo, no todas las aerolíneas han optado por trasladar su operativa a otros aeropuertos gallegos durante el cierre temporal de Lavacolla. Ryanair no tiene previsto reprogramar ninguno de los vuelos que opera desde Santiago durante ese periodo.

Precisamente esta misma semana también se conocía otro cambio en la operativa aérea en A Coruña. La aerolínea Volotea dejará de operar las rutas que conectan la ciudad herculina con Valencia y Málaga a partir del mes de abril. Fuentes de la propia compañía han confirmado a este medio que ambas conexiones dejarán de estar disponibles en el sistema de venta de la aerolínea.

Binter refuerza su conexión con Canarias este verano

El aeropuerto coruñés también ganará conectividad con Canarias este verano gracias a Binter, aunque este refuerzo no está relacionado con el cierre del aeropuerto de Santiago, ya que la compañía no opera en Lavacolla.

La aerolínea ha anunciado un vuelo adicional entre A Coruña y el archipiélago, que comenzará a operar a partir del 15 de junio.

De esta forma, habrá cinco vuelos semanales entre A Coruña y Canarias:

Miércoles, viernes y domingos con el Aeropuerto de Gran Canaria

Martes y sábados con el Aeropuerto de Tenerife Norte

Estos vuelos mantienen una de las características diferenciales de la compañía, los pasajeros pueden volar entre islas sin coste adicional, aprovechando las conexiones interinsulares que opera la aerolínea. Además, los vuelos se realizan con aviones Embraer E195-E2, diseñados para ofrecer mayor espacio entre filas y sin asiento central.

Los billetes para esta programación ya se pueden adquirir a través de los canales habituales de la compañía.