El Gobierno de Santiago culpa la bajada del turismo a la "falta de conexiones aéreas nacionales"

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha criticado el descenso del turismo de los últimos meses a la "falta de conexiones aéreas nacionales", fruto de la disminución de rutas por parte de Ryanair, pero prevé una mejoría "a partir del mes de mayo".

Al ser preguntada por los medios de comunicación en rueda de prensa sobre la situación del turismo en la capital gallega, Louzao ha recordado que ya llevan un tiempo diciendo que hasta mayo los datos seguramente bajen. "É unha realidade que, como dicía, é directa desa baixada de conexiones por parte de Ryanair", indicaba la concelleira.

En ese sentido, explicó que estos meses se mantuvieron conversaciones con las compañías aéreas para que a partir de mayo haya "mellores conexións". De hecho, ha señalado que ya se anunciaron varias de ellas y "ao mellor hai algunha máis".

El pasado mes de enero, el Concello de Santiago presentaba en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la campaña Compostela é moito MICE que buscaba impulsar la posición de la ciudad como destino de congresos y negocios. En relación a este turismo de congresos, Louzao ha avanzado que se están cerrando "numerosos congresos moi importante", por ejemplo, en octubre el 48º Congreso Nacional de Semerge, y otros que aún no se pueden anunciar.

"Incomparecencia" de la Xunta

"Entendemos que é o que nos corresponde, vista a incomparecencia da Xunta, que entendemos que ten que liderar esa xestión de tráfico aéreo", remarcó Louzao, insistiendo en que "non só ten que ver co turismo, senón que trascende e ten que ver coa mobilidade dos galegos".

La portavoz del Gobierno local ha apuntado al director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, indicando que "si realmente está preocupado" por los datos turísticos de Santiago debe ponerse "a traballar con eles para mellorar esa situación".

Cuestionada sobre el aumento de visitantes de A Coruña, Louzao señaló que no le gusta compararse con las ciudades gallegas, ya que entienden que "teñen que colaborar e traballar de forma conxunta".

"Ainda así, os datos de Compostela segue sendo abrumadoramente maiores en xeral que os de Coruña y Santiago segue sendo o destino turístico máis importante de Galicia", resaltó.

Finalmente, añadió que "estaría ben ver" la colaboración que desde Turismo de Galicia se tiene con A Coruña y la que se tiene con Santiago de Compostela.