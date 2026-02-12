El aeropuerto de Santiago comienza el año continuando el descenso de pasajeros

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro continúa encadenando pérdida de viajeros. Tras cerrar un 2025 en el que perdió medio millón de pasajeros respecto al año anterior, el año no ha empezado de la mejor manera para la terminal, teniendo un 29,2% menos de pasajeros que durante el mes de enero de 2025.

En total, el aeropuerto registró 133.079 usuarios en este primer mes del año, confrontándose con los 187.988 viajeros que registró ese mismo mes en 2025 (y que suponían ya un 5,6% menos que en 2024).

De esos usuarios, 132.184 pasajeros usaron vuelos comerciales para realizar sus desplazamientos de los que 107.351 fueron vuelos nacionales y 24.833 se correspondieron a vuelos internacionales.

En cuanto a las operaciones, en enero de este año también descendió con respecto al del año pasado, registrando 1.068 vuelos, un 28,7% menos que en 2025. De ellos, 997 fueron vuelos comerciales que se dividieron en 796 vuelos nacionales y 201 internacionales.

En la terminal de carga del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro se gestionaron más de 277 toneladas de carga durante el primer mes del año.

Continuo descenso y cierre del aeropuerto

El aeropuerto de Santiago cerraba el año de 2025 registrando un 26,9% menos de pasajeros respecto a 2024, siguiendo la línea de descenso de los últimos meses, cuando en noviembre registró un 33,1% de pasajeros menos que en 2024 durante ese penúltimo mes del año y en octubre de 2025 registró un 9,3% menos de pasajeros que en ese mismo mes del año anterior.

La situación se volverá crítica durante los meses de abril y mayo, cuando el aeropuerto compostelano esté cerrado totalmente al tráfico debido a las obras para regenerar el pavimento de la pista del aeródromo.

De esta manera, la actuación conllevará el cierre de la terminal durante 35 días, desde el 23 de abril al 27 de mayo. "Esta obra permite garantizar la seguridad de la operación durante los próximos años", remarcaba Aena en un comunicado.

Así, los principales trabajos que se llevarán a cabo están relacionados con la regeneración del pavimento de la pista, que tendrá un alcance de 1,23 metros de profundidad en cuatro zonas (unos 22.040 m2) y será menos profunda en el resto del campo de vuelos.