Cuenta atrás para el cierre del aeropuerto de Santiago: estos son los nuevos vuelos con los que reabrirá

Cuenta atrás para que el aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro cierre durante más de un mes debido a las obras que Aena realizará para regenerar el pavimento de la pista por un importe total de 3,6 millones de euros. Concretamente, la terminal permanecerá cerrada desde el 23 de abril hasta el 27 de mayo, semanas durante las que A Coruña y Vigo asumirán algunos vuelos.

De hecho, las obras ya dieron comienzo el pasado 13 de enero, pero en horario nocturno, entre las 23:30 horas y las 5:30 horas de la madrugada, por lo que no supuso ninguna alteración en el tráfico aéreo del aeropuerto de la capital gallega.

Aena indicaba que ha "estado realizando, durante los últimos meses, las comunicaciones pertinentes sobre las diferentes actuaciones que se acometerán en el aeropuerto a las compañías aéreas, los agentes que operan en el mismo y las administraciones e instituciones locales" y, de igual modo, "se está trabajando con ellos analizando el impacto del proyecto, para así coordinar de manera eficiente el desarrollo de las actuaciones", agrega.

Habrá que esperar todavía para ver cómo el cierre repercute en la economía local, que afectará especialmente al sector hotelero y de hostelería, además de establecimientos turísticos propios. Sin embargo, no todo son malas noticias; la apertura a finales de mayo traerá consigo nuevos destinos internacionales al aeropuerto de Santiago y nuevas conexiones nacionales.

Santiago, único aeropuerto gallego con conexión directa a Nueva York

Vista aérea de Nueva York.

Los nuevos destinos internacionales tras la apertura del aeródromo de Santiago comenzarán por la puerta grande con la única conexión desde Galicia hacia Nueva York, una de las ciudades más visitadas de todo el mundo.

A partir del 28 de mayo, la capital gallega contará con tres conexiones semanales de la mano de la compañía americana United Airlines que conectará el aeropuerto de Lavacolla con el de Newark.

Despegará de Santiago a las 19:15 horas los miércoles, viernes y domingos, y volverá de Nueva York los lunes, jueves y sábados a las 10:00 horas. El vuelo de ida durará unas 7 horas y 50 minutos, mientras que el de vuelta tendrá una duración de 7 horas.

La aerolínea cuenta con varias tarifas, pero la más económica recoge los billetes de ida y vuelta desde los 570 euros.

Ámsterdam

Ámsterdam, en una imagen de archivo. Shutterstock

Unos días después, el 30 de mayo, la aerolínea holandesa KLM comenzará a operar en el aeropuerto de Santiago con dos frecuencias semanales, los sábados y domingos, que serán diarias desde el 4 de julio hasta el 30 de agosto.

Los vuelos de Santiago saldrán de la capital gallega a las 16:40 horas y llegarán a Ámsterdam a las 19:05 horas. La vuelta se hará a las 13:45 horas desde la capital neerlandesa y llegará a Lavacolla a las 16:10 horas. En total, los vuelos durarán 2 horas y 25 minutos.

Los vuelos ya se pueden adquirir en la web de la compañía, desde los 125 euros.

Cork, segunda ciudad más grande de Irlanda

Cork, en Irlanda. Shutterstock

Otro de los nuevos destinos internacionales a los que se podrá viajar desde la capital gallega es Cork, la segunda ciudad más grande de Irlanda.

Contará con dos vuelos semanales, los lunes y jueves. Saldrá de Santiago los jueves, a las 16:00 horas, y llegará a la ciudad irlandesa a las 16:55 horas. La vuelta será los lunes a las 12:55 horas y llegará a Lavacolla a las 15:20 horas.

Los billetes se pueden comprar ya en la web de la compañía Aer Lingus, desde los 75 euros. De hecho, la compañía lleva en el aeropuerto compostelano desde 2007 ofreciendo vuelos a Dublín, que multiplicará durante la temporada de verano.

De esta manera, se contará con hasta cinco vuelos semanales, entre el 30 de mayo y el 12 de septiembre, saliendo de Santiago a las 16:50 horas y llegando a la capital de Irlanda a las 18:00 horas. La vuelta, mientras tanto, será a las 12:50 horas y llegará a Santiago a las 16:10 horas.

Marrakech

Puertos en una calle del zoco de Marrakech. Starcevic

A partir del 3 de junio, Vueling unirá Santiago y Marrakech con dos conexiones semanales directas, los miércoles y domingos.

De esta forma, el vuelo de ida saldrá a las 7:00 horas, con una duración de 1 hora y 20 minutos. La vuelta del país marroquí durará 2 horas y 20 minutos.

Los billetes se pueden adquirir en la web de la compañía española con precios que van desde los 40 euros cada billete.

Vueling también reforzará la conexión Santiago-Zúrich durante la temporada de verano, con dos frecuencias semanales los jueves y domingos, a partir del 10 de junio.

Vuelos nacionales

Las conexiones directas no solo conectarán la capital gallega con destinos internacionales, también se podrá viajar a ciudades nacionales, como Ibiza y Jerez.

Vueling comenzará el mes de junio con dos frecuencias semanales a estas dos ciudades durante la temporada de verano.

El 3 de junio empezará la conexión Santiago-Jerez, los miércoles y sábados. Con una duración total del vuelo de 1 hora y 35 minutos, saldrá los miércoles de Santiago a las 14:45 horas, llegando a la ciudad andaluza a las 20:15 horas. El viaje de vuelta se efectuará los sábados a las 7:30 horas, llegando a Lavacolla a las 9:00 horas.

Ibiza. Shutterstock

Por su parte, la conexión a Ibiza comenzará el 18 de junio, los jueves y domingos. De esta manera, los jueves saldrá de Compostela a las 18:30 horas, llegando a la isla mediterránea a las 20:15 horas. Al revés, los domingos saldrá de Ibiza a las 22:15 horas y llegará a Lavacolla cerca de las doce de la madrugada. En total, la duración de cada vuelo será de 1 hora y 45 minutos.

La web de la compañía ya ha puesto a la venta los billetes, que van desde los 40 euros cada uno.

Estos vuelos esperan revertir la situación de descenso de pasajeros que vive el Aeropuerto de Santiago y que este 2025 cerró con medio millón de pasajeros menos respecto al año anterior, lo que supuso un total de 3.120.759 usuarios, y que supuso un descenso también en los propios vuelos. Respecto a 2024, los vuelos en 2025 disminuyeron un 7,9%, registrando un total de 24.837.