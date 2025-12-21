Estos son algunos de los destinos que acogerá el aeropuerto de A Coruña durante el cierre de Lavacolla

Un avión de Vueling despega del aeropuerto de A Coruña

El aeropuerto de A Coruña se perfila como el principal punto de apoyo para la conectividad aérea gallega durante el cierre temporal del Aeropuerto de Santiago, que estará inoperativo del 23 de abril al 27 de mayo de 2026.

Las obras de renovación integral del pavimento de la pista y de los sistemas de aterrizaje en Lavacolla durarán 35 días. Durante este tiempo quedarán afectados todos los vuelos de la terminal compostelana durante ese tramo.

En este contexto, Alvedro se beneficiará de un incremento notable de actividad aérea, convirtiéndose en la base alternativa para muchas rutas mientras Lavacolla permanece cerrado.

La aerolínea Vueling será una de las que más reforzará su presencia en A Coruña durante esas semanas.

Aunque la planificación final de horarios y frecuencias depende de las confirmaciones oficiales de las aerolíneas, la programación prevista sitúa en Alvedro varios de los enlaces que habitualmente operan desde Lavacolla.

Entre los destinos que se espera que se mantengan o se reubiquen desde la terminal coruñesa figuran conexiones con Londres-Heathrow y París-Orly, que atraerán tanto tráfico de ocio como de negocios, además de otros enlaces con grandes ciudades españolas y europeas.

Asimismo, la base temporal de Vueling en Alvedro permitirá mantener vínculos con destinos turísticos clave como Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca, Tenerife y Gran Canaria durante el periodo de cierre en Santiago, beneficiando el tráfico aéreo de Alvedro en plena temporada primaveral.