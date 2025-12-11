Aer Lingus pone a la venta vuelos a Dublín desde A Coruña entre el 24 de abril y el 27 de mayo

Aer Lingus ya ha activado en su web los billetes para la conexión especial entre A Coruña y Dublín que operará entre el 24 de abril y el 27 de mayo, un periodo en el que Lavacolla permanecerá cerrado por obras. La aerolínea ofrecerá cuatro frecuencias semanales, que ya pueden adquirirse desde 83 euros por trayecto.

Esta programación extraordinaria coincide con el cierre temporal del aeropuerto de Santiago de Compostela, donde las obras de regeneración del pavimento de la pista obligarán a suspender completamente las operaciones durante 35 días entre abril y mayo.

Además, Lavacolla permanecerá cerrado por las noches durante 24 semanas, lo que afecta de forma significativa a la conectividad aérea en Galicia.

✈️ Será una buena oportunidad de viaje: Entre el 24 de abril y 27 de mayo, Aer Lingus operará 4 frecuencias semanales a Dublín. A la venta desde ahora mismo. pic.twitter.com/URxunfBt8B — Aeropuerto A Coruña (@aeropuerto_LCG) December 11, 2025

La llegada de estas frecuencias especiales de Aer Lingus convierte al aeropuerto de A Coruña en una alternativa fundamental durante el periodo de obras. La aerolínea irlandesa refuerza así la oferta internacional desde Alvedro, garantizando la continuidad de la conexión con la capital irlandesa en un momento de alta demanda por parte de viajeros de negocio, turismo y enlaces transatlánticos.