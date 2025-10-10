La Xunta celebra la decisión de la aerolínea United Airlines de unir Galicia con Nueva York

El presidente del PP en A Coruña y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, celebraba hoy el anuncio de la aerolínea norteamericana United Airlines que unirá, a partir de mayo de 2026, la ciudad de Santiago de Compostela con la de Nueva York.

"Esto demuestra que la promoción que hace Galicia en el exterior funciona, prueba de eso es que el país que más peregrinos aporta de fuera de España es Estados Unidos", explicaba el conselleiro.

La oficina del peregrino demuestra estos datos y, en lo que va de año, 38.478 peregrinos estadounidenses, casi un 10% del total, visitaron la capital gallega; el segundo mayor dato por país, seguido por 211.280 peregrinos procedentes de distintos puntos de España.

"Es una buena noticia y una muestra de que se puede conseguir que puedan venir aerolíneas a Galicia", resaltaba Diego Calvo, quien también pedía que Aena y el Gobierno de España "actúen" para que siga aumentando el número de aerolíneas en la comunidad gallega.

Tres vuelos por semana

La compañía United Airlines anunciaba ayer esta conexión del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro con el de Newark, en Nueva Jersey, el principal del área metropolitana de Nueva York.

El próximo 28 de mayo se realizará el primer vuelo, justo después de la apertura del aeropuerto de Lavacolla tras su cierre por obras. Tendrá tres conexiones semanales; despegará de la capital gallega a las 19:15 horas los miércoles, viernes y domingos y volverá a Galicia los lunes, jueves y sábados a las 10:00 horas.

Ya es posible reservar vuelos en donde el precio, que varía en función de la tarifa escogida, ronda los 1.200 euros por el billete de ida y vuelta.

Santiago se suma así a otros seis destinos españoles que ofrece la compañía, que son Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao.