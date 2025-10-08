Ryanair anuncia un nuevo recorte de vuelos en Asturias tras los avanzados en Galicia

La compañía irlandesa Ryanair anuncia un nuevo recorte de vuelos en España, siendo ya el tercero que comete. La aerolínea eliminará 1,2 millones de plazas para la temporada de verano, desde finales de marzo a principios de octubre 2026, en los aeropuertos nacionales.

Suprimirá todos los vuelos con origen y destino a Asturias, es decir, sale de este aeropuerto. Una acción que realizó también en Vigo, donde canceló todos sus vuelos a partir de enero de 2026. Valladolid, Jaén o Tenerife Norte tampoco contarán con aviones de esta compañía.

En el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro la compañía tomó una reacción más drástica cerrando su base de dos aviones en la capital gallega, lo que supone una pérdida de una inversión de 200 millones de dólares estadounidenses en Galicia y una reducción contundente de conexiones.

Con este tercer recorte, Ryanair ha eliminado más de tres millones de plazas en el mercado español debido a las "elevadas tasas de Aena", aseguraba Michael O'Leary, CEO de Ryanair Group, en una rueda de prensa en Madrid.

Aena tiene intención de incrementar las tasas aeroportuarias un 6,5% para el año 2026, y desde la compañía de low cost irlandesa reclaman que se bajen a un 50%, "como Valladolid y Jerez para estimular la demanda".

Para Ryanair Aena es un "monopolio" en el que su planteamiento consiste en cobrar tarifas similares en los aeropuertos regionales y en los más transitados, como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca.

O'Leary asegura que añadirá para la temporada de verano de 2026 unas 600.000 plazas más en estos tres aeropuertos, pero recortará en los regionales como Vigo o Santiago de Compostela.

Equipaje de mano

El anuncio viene marcado justo el mismo día en el que la Comisión Europea ha dado la razón a Ryanair y a otras low cost con la apertura de un procedimiento de infracción a España por la sanción del Ministerio de Consumo de 179 millones de euros por el cobro de equipaje de mano.

Para Ryanair es “muy importante el paso que ha dado la CE” y ha pedido que se retire la multa. Desde el Ministerio de Consumo, por su parte, aseguran que irán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a defender "con todo rigor" su posición, basada en la ley española.