El TSXG deniega a los hoteleros de Santiago la suspensión cautelar de la tasa turística

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado la suspensión cautelar solicitada por la Asociación Unión Hotelera Compostela contra la recarga municipal al impuesto autonómico de estancias turísticas establecido por el Ayuntamiento de Santiago.

En su auto, contra el que no cabe recurso, la Sala aclara que no se pronuncia todavía sobre la validez de la llamada tasa turística, cuestión que se resolverá cuando se entre en el fondo del procedimiento y se dicte sentencia. Los magistrados subrayan que este no es "el momento procesal en que se deba analizar el fondo de la cuestión, ni de prejuzgar la validez o invalidez de la regulación impugnada.

Tras ponderar los intereses en conflicto, el tribunal concluye que no se aprecia un perjuicio económico inmediato y evidente para los establecimientos hoteleros, ya que los obligados al pago del tributo son los clientes y no los negocios representados por la asociación recurrente.

En consecuencia, no considera que la entrada en vigor de la disposición pueda originar perjuicios irreparables o de difícil reparación durante el tiempo que dure la tramitación del recurso, y por ello desestima la medida cautelar.

A la vista de esta resolución, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reiterado este martes que "no existe ningún criterio ni ninguna condición" que obligue a suspender la aplicación del impuesto, y se ha mostrado confiada en que la tasa turística comience a aplicarse "con toda normalidad" este miércoles, 1 de octubre.

Sanmartín recordó que el Ayuntamiento ya presentó sus alegaciones frente al recurso de la Unión Hotelera Compostela y que, en principio, "no hay ninguna cuestión que evite" la entrada en vigor del tributo en la fecha prevista.

"En todo caso, como sabemos, hay un recurso judicial de una parte del sector hotelero y, una vez que se resuelva y que los juzgados decidan si hay medidas cautelares o no, eso podría modificar la situación", apuntó la regidora.

De este modo, mientras el TSXG garantiza que el recurso de los hoteleros seguirá su curso sin perder su finalidad, el consistorio compostelano mantiene la hoja de ruta marcada y prevé aplicar desde este 1 de octubre la tasa turística destinada a financiar inversiones y gastos vinculados al sector.