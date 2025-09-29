Un segundo recurso se opone a la regulación de las viviendas de uso turístico en A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña someterá a votación en el Pleno de este jueves 2 de octubre si se persona en los juzgados contra dos recursos judiciales contra la aprobación de la ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico (VUT), aprobada definitivamente en junio pasado por la Corporación municipal.

Hasta ahora se conocía que Aviturga, la asociación que engloba a parte de propietarios de VUT en Galicia, había recurrido la ordenanza ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que admitió a trámite la reclamación a comienzos de septiembre.

También ha recurrido mediante procedimiento judicial ordinario contra el acuerdo plenario de hace tres meses GLV, un despacho de abogados y consultores corporativos de Valencia.

Los dos recursos irán a Pleno esta semana para que el Gobierno local los someta a votación y que el Concello pueda defender ante los tribunales sus intereses en la regulación de estas viviendas.

Aviturga ha calificado la norma de A Coruña como "una de las más restrictivas de España" y sostiene que la ordenanza incurre en "graves vicios de nulidad al invadir competencias que no corresponden al ámbito municipal y vulnerar derechos adquiridos por propietarios” que cuentan con registro oficial de sus viviendas turística desde 2017, cuando se permitió su inscripción en el Registro de Actividades y Empresas Turísticas (REAT) de la Xunta.

Choque de competencias

Los propietarios argumentan que la ordenanza municipal se atribuye competencias estatales en materia de propiedad horizontal y pretende innovar en la ordenación de las actividades turísticas, competencia que corresponde exclusivamente a la administración gallega.

También denuncian que la regulación local ignora los derechos de quienes llevan años operando con autorización oficial y cumpliendo las normativas estatales y autonómicas.

Desde que entró en vigor el Registro Único del Estado el pasado 1 de julio, las VUT de A Coruña que no cumplan los requisitos establecidos en la ordenanza municipal (ubicarse en plantas bajas o primeras plantas o formar parte de un edificio dedicado exclusivamente a estos alojamientos) no pueden anunciarse en los portales de internet que incluyen la reserva de estas viviendas.

Una gran parte de estos pisos en A Coruña ya han retirado su publicidad en plataformas como Booking o Airbnb en los últimos meses.