Galicia presenta su "Calidade" como principal atractivo en una nueva campaña turística

La Xunta de Galicia ha presentado este lunes en Madrid su nueva campaña turística bajo el lema "¿Y si Calidade fuese un lugar?". Con un acto celebrado en el Espacio Larra, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha subrayado este mensaje de promoción turística que funciona a su vez como señal de identidad y carta de presentación del territorio gallego al mundo.

Durante su intervención, Rueda explicó que Calidade es una forma de entender la vida y de ser presente en las tradiciones gallegas y en la sostenibilidad del patrimonio natural, la excelencia gastronómica o la hospitalidad del pueblo gallego.

Según informa el Gobierno gallego en un comunicado, el objetivo de la campaña es trasmitir que Galicia no es solo un destino, sino una experiencia que se vive todo el año con una propuesta que combina cultura, espiritualidad, gastronomía, naturaleza, aventura y bienestar. Además, el presidente ha subrayado que la campaña busca respaldar al sector turístico reconeciendo su labor.

En el acto, el presidente gallego aprovechó para recordar que entre enero y agosto de esta año, Galicia recibió más de 4,7 millones de viajeros, un 3,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las noches superan los 8,7 millones, con un aumento del 3,2%, y los ingresos hoteleros ascendieron a 312 millones de euros, un 5,6% más, mientras que el empleo turístico supera los 97.000 afiliados a la Seguridad Social, un 1,6% por encima de los datos del año anterior.

Todos estos datos se traducen para Rueda en la "consolidación de Galicia como un destino competitivo e recoñecido a nivel nacional e internacional".

Esta campaña forma parte de un proyecto para "continuar construíndo unha Galicia auténtica, que preserva a súa identidade e á vez se abre ao mundo cunha oferta turística de calidade".

La previsión es que la promoción llegue al 84% de la población española, estando presente hasta mediados de noviembre en 100 medios de comunicacion nacionales.