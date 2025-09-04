Santiago insta a la Xunta a "pilotar" el plan para los aeropuertos gallegos tras la salida de Ryanair

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, cree que la Xunta "debe pilotar" el diálogo para alcanzar un pacto por los aeropuertos gallegos tras los recortes anunciados por Ryanair. La compañía cerrará la base compostelana y eliminará los vuelos en Vigo, según anunció ayer.

La regidora ha reconocido que existe "preocupación" por la noticia y ha señalado que el ayuntamiento "poco puede hacer en estas disputas" entre Ryanair y Aena. Sanmartín, dispuesta a "dialogar con todo el mundo", ha puesto el foco en que las discrepancias en torno a las tasas aeroportuarias no son algo en lo que "pueda influir de manera clara" el gobierno local.

Sanmartín ha hecho un llamamiento a que "de una vez por todas pueda haber una reunión" para impulsar los tres aeropuertos gallegos dentro de un plan en el que el "central" e "internacional" sea el de Santiago, pero que tenga una "complementariedad" con los de A Coruña y Vigo. "Al final el aeropuerto gallego de referencia acaba estando fuera del país", ha indicado la alcaldesa en referencia al de Oporto.

La regidora también ha insistido en la idea de dialogar con el sector y con otras compañías en aras de que "se implanten" en el Aeropuerto de Lavacolla Rosalía de Castro. "Estamos conversando con ellas, estamos buscando posibilidades", ha añadido en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press antes de participar en el solemne acto de apertura del curso universitario en el Pazo de Fonseca.

Sanmartín ha explicado además que este problema, aunque ya lo "veían venir", es "a medio y largo plazo" y que la Xunta debe "tomar las riendas" de las reuniones por ese plan estratégico para los aeropuertos gallegos en las que esté también implicado el Estado.

Las agencias de viajes llaman al diálogo

La Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) ha hecho un llamamiento al restablecimiento del diálogo entre Aena y Ryanair en favor de los viajeros nacionales, que "son los grandes perjudicados del enfrentamiento que se ha desencadenado".

La patronal ha señalado que algunas prácticas comerciales de la low cost son "cuestionables" para el sector de las agencias de viajes, pero considera que "la vuelta al diálogo es el único camino para reconducir la situación generada". Y es que según la UNAV, esta situación puede dañar la conectividad y competitividad del turismo en España.

Óscar Puente responde a Rego

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha mostrado su preocupación por el efecto que la decisión de la compañía pueda tener por las conexiones de aviones en Galicia, por lo que ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, revisar la política de tasas del gestor aeroportuaria habida cuenta que registra superávit en sus resultados.

Óscar Puente ha criticado por su parte el "chantaje", la "extorsión" y las "falacias" de Ryanair para justificar que abandonará algunos aeropuertos españoles por la subida de tasas aeroportuarias que aplicará Aena. El ministro ha señalado que la empresa ha ampliado rutas desde Madrid a destinos como Laponia o Madeira y está creciendo en aeropuertos como el de Alicante, con tasas "más elevadas".

"Lo que pasa es que quiere que la rentabilidad se la facilitemos nosotros prescindiendo de nuestro marco regulatorio, que es un marco muy bueno y muy razonable", ha señalado Puente, que añadió que "no es aceptable" es que un Estado programe su política aeroportuaria en función de los intereses de una empresa privada.