El Aeropuerto de Santiago registra 1,85 millones de pasajeros hasta julio, un 13% menos que en 2024

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró los primeros siete meses del año con un total de 1.856.948 pasajeros. La infraestructura compostelana ha perdido viajeros respecto al mismo periodo de 2024, con un 13,3% menos. Un total de 1.849.503 personas volaron en vuelos comerciales: 1.513.241 en vuelos a destinos nacionales y 336.262 a destinos internacionales.

Respecto a las operaciones, el aeropuerto compostelano registró en los siete primeros meses del año 14.830 vuelos (un 7,1% menos que en el mismo periodo de 2024), de los que 13.474 fueron vuelos comerciales (10.948 a destinos nacionales y 2.526 a destinos internacionales).

La terminal de carga compostelana ha registrado un total de 2.171,8 toneladas de mercancías entre enero y julio de este año.

El aeropuerto de Santiago cerró el mes pasado con 340.346 pasajeros, un 12,4% menos que en julio de 2024. Mientras que se han operado 2.534 vuelos, un 9,7% menos que el mismo mes del año pasado. Por su parte, la terminal de carga del aeropuerto ha movido un total de 314,5 toneladas.

Los aeropuertos del Grupo Aena han cerrado el mes de julio de 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.