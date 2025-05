La peregrina viral del Camino de Santiago que ha pasado de 34 a 120.000 seguidores en unos días

Hace una semana, Anais, una vecina de Bilbao, iniciaba el Camino de Santiago desde Laredo, en Cantabria. Aunque esta peregrina ya acumula a sus espaldas más de una decena de peregrinajes a Santiago de Compostela, esta sin duda se ha convertido en la más especial.

En esta ocasión, Anais decidió compartir en sus redes sociales vídeos en los que narraba su experiencia haciendo el Camino del Norte. Hasta ahora compartía sus reflexiones y monólogos en TikTok, pero debido a dos amigas que no tienen esta red social, se abrió una cuenta de Instagram. Al salir de Laredo tenía 34 seguidores y una semana después supera los 120.000.

"Pensaba que alguien que me quiere y que me ha visto hablando sola en los vídeos me ha comprado seguidores", comentaba la propia Anais en uno de sus vídeos, sorprendida por la cantidad de gente que empezó a seguirla.

En sus clips, esta peregrina muestra una versión real del Camino, con frío y con lluvia o con problemas para conseguir cama en albergues, pero con mucho humor: "Éramos 60 personas y había 40 plazas, esto está siendo Ratas a la carrera, Pekín Express, El juego del calamar y el Adivina quién muere esta noche", bromea. Además, desmonta mitos como ligar en el Camino: "Después de andar 30 kilómetros hoy no me tocan con un palo".

Con todo, Anais defiende que el Camino de Santiago no son vacaciones, sino un peregrinaje y es normal que pueda llegar a hacerse duro.

La 'tiktoker' está a punto de pausar momentáneamente el Camino para volver a su trabajo y asimilar esta repentina fama.