A Coruña reunirá a expertos en inteligencia artificial y robótica en el Corunna Innovate Summit

La Cidade das TIC acogerá el encuentro los días 15 y 16 de octubre, con casos prácticos de empresas y un coloquio de Amparo Alonso

La inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías emergentes volverán a reunir en A Coruña a profesionales y empresas con motivo del Corunna Innovate Summit 2026, que se celebrará los días 15 y 16 de octubre. La cita combinará ponencias, coloquios y espacios de encuentro entre compañías, emprendedores y organizaciones que trabajan con estas tecnologías.

Impulsado por DataSpartan, el congreso tendrá como sede el Centro de Servicios Avanzados (CSA) de la Cidade das TIC, en la avenida de Pedralonga. Su propuesta reunirá a representantes de empresas gallegas e internacionales para compartir experiencias sobre la aplicación de la inteligencia artificial en distintos sectores.

El programa permitirá acercarse a usos tan diversos como aprender a tocar la guitarra, seleccionar actores, inspeccionar instalaciones de energías renovables o detectar señales de desgaste en equipos de trabajo. También habrá espacio para abordar los desafíos éticos y la regulación de la IA.

Dos jornadas de aplicaciones prácticas y debate

La primera jornada, el jueves 15, comenzará con la recepción de asistentes a las 16:00 horas y la inauguración, a las 16:30, con Rosa Ana García López, diputada de Industria, Empresa, Medio Ambiente, Empleo y Política Demográfica. Después intervendrán Rocío Vega Martínez y Elba García Hermida, de Zebra Brain, sobre la detección de señales de desgaste y riesgos en equipos mediante IA conversacional, y Ángel Dacal Nieto, del CTAG, sobre las posibilidades y los límites actuales de la robótica humanoide.

El viernes 16, María Lorente Crespo, de Sixtema, abordará la gestión de oportunidades con IA generativa, y Tariro Mashongamhende, fundador de Slug AI, las inspecciones visuales remotas aplicadas a las energías renovables. Les seguirán Alex Breeden y Thomas Howe, de Performeo, y Chris y Jamie Rhodes, de Guru AI, cuya intervención se centrará en la educación musical. Iván Servia Collado, de Tagen Ata, tratará la creación de contenidos con inteligencia artificial.

Por la tarde, Cora Vinagre Sendino, del International Quantum Center de Fsas Technologies, compañía de Fujitsu, explicará la relación entre la IA y la computación cuántica. A las 16:10 horas, la catedrática de la Universidade da Coruña Amparo Alonso Betanzos protagonizará un coloquio sobre innovación, ética, sostenibilidad y regulación, moderado por Pablo Grandío, director de Quincemil.

Laura Pazienza Signo, coordinadora y directora de producción de Pedralonga Estudios, cerrará el programa con una sesión dedicada a la producción virtual y sus posibilidades para recrear escenarios.

Las personas interesadas en asistir pueden consultar el programa y acceder al formulario de inscripción a través de la web oficial del Corunna Innovate Summit.