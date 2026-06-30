La AESIA impulsará desde A Coruña nuevos estudios sobre el impacto de la IA en menores y en el empleo

La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, ampliará el trabajo de su Laboratorio de Ideas con dos nuevos grupos dedicados a estudiar el impacto de la inteligencia artificial en los menores de edad y en el mercado laboral.

Así lo acordó este martes el Comité Asesor del Laboratorio de Ideas durante una reunión celebrada en Madrid, la primera desde la constitución de este órgano en A Coruña. Los nuevos grupos analizarán los desafíos sociales, económicos, éticos y legales que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial en ambos ámbitos y elaborarán propuestas para afrontarlos.

En el caso de los menores, el objetivo será plantear medidas para reforzar la protección de la infancia en los entornos digitales. Según explicó la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y presidenta de la AESIA, María González Veracruz, esta iniciativa se suma a otras impulsadas por el Gobierno, como la prohibición en Europa de los deepfakes sexuales que generan pornografía infantil o la regulación del acceso de los menores a las plataformas digitales.

En cuanto al mercado laboral, el grupo de expertos trabajará en propuestas para abordar la transición del empleo en un contexto marcado por la inteligencia artificial, buscando equilibrar la productividad, la protección social y las nuevas oportunidades laborales.

La reunión también sirvió para hacer seguimiento de los dos primeros grupos de trabajo puestos en marcha por el Laboratorio de Ideas: Mujer e IA y Desinformación e IA, creados tras la constitución de este órgano en A Coruña.

El Laboratorio de Ideas reúne a cerca de una treintena de especialistas del ámbito académico, empresarial, social y de la Administración pública para analizar el impacto de la inteligencia artificial y elaborar propuestas sobre su desarrollo ético, seguro y responsable.

Además de estos grupos de trabajo, el laboratorio ha organizado encuentros con asociaciones de mujeres, estudiantes, comunidad universitaria, colectivos empresariales y personas mayores para recoger sus inquietudes sobre la inteligencia artificial y ofrecer sesiones formativas sobre el uso seguro de esta tecnología.