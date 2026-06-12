El Cesga incorporará en Santiago un segundo computador cuántico para formación y simulaciones

El Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) contará con un segundo computador cuántico, denominado IQM Spark, enfocado a formación, pruebas de concepto y de algoritmia. Así lo ha explicado este viernes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que concretó que el primer computador, con más capacidad, se destinará a la producción científica.

El nuevo supercomputador y los dos nuevos computadores cuánticos situarán a Galicia a la vanguardia europea en cuanto a la capacidad de almacenamiento de datos y a la participación en grandes proyectos europeos, según destacó el titular de Educación.

Ambos ordenadores cuánticos son adquiridos a través de Telefónica. El de menor capacidad (cinco cúbits), se dedicará exclusivamente a tareas de formación, pruebas de concepto y de algoritmia, complementando así al de mayor capacidad (54 cúbits), que será el buque insignia.

Esta separación técnica permitirá que el mayor se dedique a la producción científica e industrial, mientras que el del menor tamaño servirá como banco de pruebas para desarrollar la capacidad técnica necesaria en este campo emergente y validar así nuevos desarrollos antes de su escalado.

El nuevo supercomputador Finisterrae IV, adjudicado a Fsas Technologies (Fujitsu) y que multiplicará por siete la capacidad de cálculo del actual (Finisterrae III), representa un salto tecnológico al integrar la supercomputación con las posibilidades que abre el uso de la inteligencia artificial a gran escala.

El sistema de almacenamiento, por otro lado, se duplicará y experimentará una mejora técnica notable, adoptando una arquitectura jerarquizada que garantice un acceso eficiente y sostenido a los datos. El sistema fue diseñado con especial atención a la eficiencia energética, usando tecnologías de refrigeración líquida para soportar los flujos de datos intensivos de la computación científica actual.

Román Rodríguez, acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, detalló las posibilidades de futuro que se abren con el refuerzo del Cesga desde varias perspectivas, y destacó el buen momento que está viviendo la ciencia y la innovación hechas en Galicia Calidade, algo que atribuyó al trabajo conjunto de administraciones, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y empresas.

Las posibilidades del nuevo Cesga

El nuevo Cesga permitirá a la comunidad investigadora gallega y del resto de España y Europa acceder a recursos de cálculo avanzados y procesadores cuánticos, estableciendo un ecosistema de datos de alto rendimiento adaptado a las demandas y a la complejidad de los retos científicos actuales y, especialmente, los que vendrán de la mano de la nueva Factoría Europea de IA 1HealthAI.

"El Cesga está en pleno proceso de renovación de sus infraestructuras", indicó Rodríguez. Estos trabajos, con una inversión de 56 millones de euros procedentes de los fondos europeos del PERTE Chip (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semicondutores en España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) y de fondos propios de la Xunta.

"Es una apuesta decidida por reforzar su papel tras décadas de trabajo al más alto nivel", expresó el conselleiro de Educación, que animó a los asistentes "a continuar este camino de progreso".

El refuerzo del equipamiento del Cesga se debe a la necesidad de abordar cargas de trabajo computacional muy elevadas en áreas como la inteligencia artificial, la simulación científica avanzada y el análisis de datos a gran escala.

Los nuevos equipos están pensados como una evolución de los actuales, con especial énfasis en la adopción de infraestructura especializada para IA y en sistemas de computación cuántica que permitan dar nuevos pasos en la investigación de algoritmos cuánticos o la integración de computación cuántica y clásica.

La Xunta destaca que todo esto combina potencia, eficiencia operativa y escalabilidad técnica para dar soporte a la investigación en disciplinas que van desde la genómica hasta la meteorología.

Participantes en la jornada

La jornada, celebrada en la Cidade da Cultura, contó con la participación del subdirector general de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, José Ignacio Doncel, y el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), José María Martell. .

También acudieron el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el director científico del Cesga, Luis Orosa; el director de Infraestructuras y Apoyo a la Investigación del Cesga, José Ignacio López; el exdirector general de Investigación de la Comisión Europea, José Manuel Silva; y el director del Centro de Supercomputación de Barcelona, Mateo Valerlo, además de directores de centros de investigación de Galicia.