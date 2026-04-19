La travesía de la Ciudad de las TIC de A Coruña y sus frentes por resolver

Hace dos años y medio se inauguró en A Coruña el primer edificio de la Ciudad de las TIC, el Centro de Servicios Avanzados (CSA). Atrás quedaban cuatro años largos desde que la Universidade da Coruña (UDC) había obtenido de Defensa la concesión demanial de los terrenos de la antigua fábrica de armas para implantar en ellos un polo industrial y tecnológico dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación.

Por delante, desde entonces, se abría un tiempo para definir la gobernanza del ambicioso proyecto de la Ciudad de las TIC, su forma de gestión, la canalización de inversiones y el papel definitivo que jugarían administraciones e instituciones implicadas: la UDC, el Concello de A Coruña, el Clúster TIC de Galicia, la Xunta, la Diputación, el Estado. Ha habido avances (el CSA, el Galaxy Lab, un plató audiovisual CEI); aún faltan otros.

A finales de 2018 los coruñeses leyeron o escucharon por primera vez el término Ciudad de la TIC asociado a un parque tecnológico con empresas e investigación ubicado en Pedralonga. Ocho años después y tras arduas relaciones institucionales, los ciudadanos han tenido conocimiento de sus progresos sin tener del todo preciso qué se lleva a cabo y qué más se pretende desarrollar en las instalaciones, en parte debido a una discreta política de comunicación.

El complejo tecnológico, situado en una parcela de casi 128.000 metros cuadrados, sigue tomando forma tras haber recibido diversa financiación (Xunta, Concello, Diputación), pero no la suficiente -los millones de euros de fondos Next Generation se han quedado por el camino- como para agilizar la reurbanización de su amplia superficie o la reforma de las viejas naves de la fábrica de armas.

Visita de estudiantes de la UDC y de la Escola de Imaxe e Son al plató audiovisual de la Ciudad de las TIC.

En noviembre de 2023, poco después de la celebrada apertura del CSA, una memoria de los impulsores de la Ciudad de las TIC recogía que las infraestructuras del proyecto precisarían un gasto de más de 82 millones de euros hasta 2027, de los que 34,6 corresponderían a Ayuntamiento, Xunta, Diputación y UDC. Las previsiones inmediatas de inversión no apuntan a cantidades tan altas.

La Universidad ha sido titular de la concesión de las instalaciones de Defensa hasta enero de 2026, momento en que se la transmitió mediante un convenio al Concello, que asume la Ciudad de las TIC y afronta una hoja de ruta con distintos frentes abiertos.

La estrategia municipal

La Ciudad de las TIC tiene en funcionamiento el CSA, del que hacen uso empresas tecnológicas; el Galaxy Lab, un centro de excelencia dedicado a la investigación en movilidad urbana aérea mediante el uso de drones; y el plató audiovisual Coruña Estudio Inmersivo (CEI), gestionado por Pedralonga Estudios, que promueve otros dos platós para el sector.

Además, se ha cedido el uso de dos naves a la Consellería de Emprego para construir un Centro de Formación Especializada en Novas Ocupacións relacionadas con la Transición Verde Digital, proyecto que está en proceso; y Defensa utiliza otro inmueble como sede del Área de Inspección Industrial de la Dirección General de Armamento y Material.

Inés Rey y Ricardo Cao, tras firmar en enero de 2026 el convenio de cesión de la concesión de la Ciudad de las TIC.

Ahora el Concello, como titular de la concesión, afronta una etapa que define la Ciudad de las TIC como "uno de los proyectos transformadores más relevantes para el futuro económico de A Coruña y del conjunto de Galicia". Innovación, industria, conocimiento, empleo: términos claves en su planteamiento.

El Plan Director se presenta como "el primer gran hito". Será el documento que desarrolle "la planificación urbanística, la estrategia económica y las necesidades empresariales". Prevé contratarse antes de julio y presentarse a finales de este año, estima el concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage.

Sus ejes son claros, en consonancia con la actividad que ya está en marcha en Pedralonga: la industria TIC como núcleo tractor, la industria audiovisual con “un enorme potencial de crecimiento y generación de valor” y la industria 4.0 o integración de tecnologías digitales inteligentes vinculada a la defensa y a tecnologías de uso dual.

Otros frentes municipales apuntan a confirmar un "equipo de gestión directiva entre finales de 2026 y el primer semestre de 2027, que permita profesionalizar la dirección del proyecto y acelerar su desarrollo con criterios de eficiencia y visión empresarial", explica Lage.

La alcaldesa, Inés Rey, en un acto ante empresas tecnológicas en el CSA de la Ciudad de las TIC.

Intensificar los usos del CSA y organizar eventos, reforzar la colaboración con el Clúster TIC como "pieza clave para conectar el proyecto con el tejido empresarial y tecnológico", tramitar nuevos proyectos industriales para "ocupar espacios y avanzar en la consolidación del recinto como entorno productivo activo" y colaborar con el Ministerio de Defensa constituyen las principales oportunidades estratégicas.

Gasto hecho y por hacer

El Ayuntamiento ha invertido en los últimos años más de 3 millones de euros en la urbanización de la antigua fábrica de armas y prevé movilizar al menos otros 12 millones en los próximos cinco años mediante inversiones directas o a través de convenios estratégicos.

El que suscribió en enero con la UDC por cuatro años establece una inversión de 11,2 millones en tres años para la rehabilitación de tres edificios que cederá gratuitamente a la institución académica. Uno de ellos, el bloque administrativo de la antigua planta industrial, albergará la sede de la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC, constituida en marzo del año pasado.

Probablemente hasta 2028 no estén operativos, toda vez que hay que licitar, adjudicar y ejecutar las obras. En ellos no se instalarán empresas tecnológicas: tendrán uso académico y de investigación, pero también otros usos que habrá que determinar.

Las expectativas de la UDC

La Universidad coruñesa alude al "análisis de fondo" que la institución abordó el año pasado para "reformular la alianza" con el Ayuntamiento, siempre tras haber "blindado el liderazgo académico" de la UDC en el proyecto.

El convenio de enero, apuntas fuentes universitarias, "dará un impulso definitivo a la ambiciosa iniciativa". El documento recoge que todas las acciones de formación, investigación y transferencia de conocimiento que se impulsen en la Ciudad de las TIC deben estar lideradas por la UDC o contar con su conformidad.

Mapa original del diseño de la Ciudad de las TIC.

"Estamos convencidos de que la senda marcada es buena para el proyecto y que las iniciativas en el terreno audiovisual van a ser un revulsivo que a corto plazo podrá atraer proyectos de interés", añaden las mismas fuentes.

Un espacio para las empresas

El Clúster TIC de Galicia, uno de los grandes promotores de la Ciudad de las TIC, hace uso del CSA, donde están instaladas algunas de sus empresas para desarrollar prototipos y proyectos y organizar eventos. En el primer año y medio se convocaron unas 200 actividades.

Hay otras empresas tecnológicas que hace años solicitaron espacio (o manifestaron su interés) en Pedralonga, pero todavía no se ha afrontado la reforma de las naves en las que estaba previsto que se instalasen, una rehabilitación para la que no ha habido fondos suficientes.

El Clúster, consultado por Quincemil, ha preferido no evaluar la actividad desarrollada hasta ahora ni ofrecer perspectivas de futuro. El Ayuntamiento prevé intensificar su relación con las empresas tecnológicas en esta nueva etapa de la Ciudad de las TIC bajo su titularidad, aunque no ha desvelado planes concretos.