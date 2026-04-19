La startup gallega Trovald busca recortar el gasto empresarial en IA: "Es como pagar un taxi premium para ir a la esquina"

En plena expansión del uso de la inteligencia artificial en el tejido empresarial, una startup gallega busca poner orden y reducir costes en un mercado que crece a gran velocidad. Desde Ferrol, Javier Loureiro y Pedro Ansio han lanzado Trovald, una herramienta que actúa como intermediario inteligente entre las empresas y los modelos de IA, permitiendo ahorrar hasta un 50% en su uso.

"Trovald es una herramienta para reducir el gasto en IA de los desarrolladores y empresas", explica Loureiro. "Identificamos qué tipo de tarea es y la redirigimos al modelo más barato capaz de resolverla con la misma calidad". El sistema va un paso más allá: si una consulta ya ha sido realizada previamente, devuelve la respuesta almacenada "a coste cero".

La clave, según sus fundadores, está en corregir una ineficiencia generalizada. "Lo que suelen hacer las empresas ahora mismo es enviar todas sus consultas al mismo modelo, sin importar el tipo de tarea. Es como pagar un taxi premium para ir a la esquina de al lado", resume.

Un problema creciente en el auge de la IA

El origen de Trovald se basa en una idea clara: el gasto en inteligencia artificial no deja de crecer, pero lo hace sin herramientas reales de optimización. "Las empresas están pagando de más porque ningún proveedor les da soluciones para optimizar ese gasto", señala Loureiro.

Actualmente, explica, plataformas como los grandes proveedores de IA aplican tarifas similares independientemente de la complejidad de la tarea. "Pagas casi lo mismo por una pregunta trivial que por una que realmente necesita potencia", apunta. A esto se suma la dificultad de cambiar de proveedor, lo que "atrapa" a muchas empresas en modelos poco eficientes.

Las previsiones refuerzan esta tendencia: el gasto empresarial en IA podría superar los 300.000 millones de euros en 2028, una cifra de la que, según los creadores de Trovald, "una parte enorme se está desperdiciando".

Una solución integral con incentivos alineados

Frente a otras herramientas del mercado, Trovald apuesta por una solución integral. "Somos la única que combina enrutado inteligente, caché semántica, cartera prepago, optimizador de prompts y traducción universal entre formatos de IA en un solo producto", destacan.

Pero más allá de la tecnología, el modelo de negocio es otro de sus elementos diferenciales. "Solo cobramos un 22% del ahorro generado. Si no te ahorramos dinero, no pagas nada extra", explica Loureiro. Frente a ello, señalan, la competencia suele optar por suscripciones mensuales fijas "generen valor o no".

Crecimiento, inversión y salto a Estados Unidos

La startup se encuentra actualmente en pleno proceso de captación de capital, con una valoración de 3,5 millones de euros. El objetivo es doble: acelerar su crecimiento comercial y reforzar su infraestructura tecnológica.

"Queremos construir el músculo comercial para convertir el ahorro en contratos corporativos", señala el fundador. Al mismo tiempo, buscan escalar su capacidad para manejar "miles de millones de tokens al mes" y dar el salto al mercado estadounidense, el más relevante a nivel global.

Casos reales de ahorro

Aunque todavía en fase de crecimiento, Trovald ya cuenta con clientes activos, principalmente startups españolas que integran inteligencia artificial en sus productos o procesos internos.

Uno de los ejemplos es Roompass, una aplicación móvil que conecta a usuarios con personalidades de distintos sectores. Gracias a la implementación de Trovald, han reducido su gasto mensual en IA de unos 1.000 euros a 450 euros en áreas como atención al cliente o generación de contenido. "Eso supone un ahorro de más de 5.000 euros al año", destacan.

La capa financiera de la inteligencia artificial

Con la vista puesta en el futuro, los fundadores de Trovald tienen clara su ambición: convertirse en una pieza clave dentro del ecosistema global de la IA. "El gasto va a explotar y cada vez habrá más modelos, más proveedores y más volatilidad en los precios", anticipa Loureiro.

En ese escenario, la startup gallega aspira a posicionarse como un actor esencial. "Nuestro objetivo es ser la capa financiera de la inteligencia artificial", concluye. Una apuesta que nace en Ferrol pero que apunta directamente al mercado global en uno de los sectores más dinámicos del momento.