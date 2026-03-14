Penedo, director del Citic de A Coruña: "Una sociedad llega lejos si se invierte en investigación"

Manuel González Penedo, entre un robot y un dron en el Citic de la Universidade da Coruña. Quincemil

Cumplirá 18 años en la dirección del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información (Citic). Manuel González Penedo (Fene, 1964) afronta un nuevo mandato de seis años al frente del centro vinculado a la Universidade da Coruña (UDC), un ecosistema de talento investigador en el que desde 2008 se han consolidado grupos especializados en I+D+i en TIC y asentado y progresado empresas tecnológicas.

Penedo repasa en esta entrevista en Quincemil sus primeros años en el Citic, su evolución y adaptación a las necesidades tecnológicas de la sociedad y sus retos, con la "internacionalización" de su actividad en el horizonte más próximo.

Cumple 12 años en el Citic y llegará a los 18. ¿Cómo era el centro cuando asumió su dirección?

Más que un centro de investigación era un espacio con nuevos laboratorios asociados principalmente a la facultad de Informática. Evolucionamos porque la Xunta, a través de la Secretaría Xeral de Universidades, creó el concepto de grandes estamentos dedicados a la investigación que funcionasen como entidades. Así aparecieron las agrupaciones estratégicas por temáticas. Fue una apuesta que supuso una fuente de financiación estable.

En 2016, dos años después de llegar yo, la Xunta abrió la primera convocatoria de centros de investigación. En Galicia se pensó en la creación de una red de centros ligados a las universidades. Así nació lo que hoy se conoce como red Cigus. Entonces se llamaban centros singulares y tras tres convocatorias llegamos a donde estamos hoy.

¿Qué retos se plantearon en aquella convocatoria inicial?

Había que crear todo de la nada, una gran estructura de centro. Esto era una agrupación estratégica con director y subdirector, hacía falta organigrama, planes estratégicos, objetivos, normativas, marcos de actuación de los investigadores... Todo eso haciéndolo para el centro y dentro de la Universidad, sin romperle los esquemas porque estábamos bajo su paraguas. Fue muy complejo. Se creó un sentimiento de centro para los investigadores.

¿Sensación de pertenencia, crecimiento, protección?

En cierta medida es eso: estoy en la Universidad y en un centro que me da cosas y al que yo aporto cosas. Es una simbiosis. Los investigadores aprendieron a trabajar unos con otros. Aquí se montan equipos y se desarrollan proyectos institucionales de diferentes líneas de trabajo. Si al centro le va bien, al investigador también. Todo eso se tuvo que crear de cero.

¿Resaltaría algún ámbito en el que el Citic ha crecido de forma más sobresaliente, incluso inesperada?

La Inteligencia Artificial, por la repercusión que ha tenido. Antes se trabajaba en sistemas expertos, redes neuronales, robótica, procesado de imágenes... Todo eso ahora entra en un compendio, la IA, que es mucho más, que se ha posicionado como una gran disciplina que permite abordar un montón de problemas. Se ha hecho viral y universal, para empresas, organismos, ciudadanos de la calle.

"Los avances metodológicos con la IA en aprendizaje y sistemas han permitido que seamos capaces de llegar a soluciones no en un laboratorio con una supermáquina sino con un móvil" Manuel González Penedo, director del Citic

¿La expansión gracias a la IA ha supuesto todo ventajas?

Bueno, gracias a ello se han creado muchas empresas en este ámbito, que se han llevado a nuestros mejores investigadores. Porque Google, Amazon, Apple o IBM contratan. Por salarios y proyección no se puede competir con ellas. Pero eso nos ha situado, y ha situado a A Coruña, como polo TIC a nivel privado y público de primera categoría. Eso nos ha llevado a justificar que la Aesia tenía que estar en A Coruña y no en otra parte.

En la ciudad hay mucho emprendimiento, muchos núcleos para asociarse, y creo que la facultad de Informática, junto con el Citic, han impulsado ese emprendimiento.

El asociacionismo por encima del individualismo.

Exacto. Para mí un lema es: si sumas, llegas mucho más allá. Un investigador solo no puede competir ni abordar los grandes retos sociales si no se abre y se une.

Manuel González Penedo en el Citic. Quincemil

¿Algún logro del presente era inimaginable hace unos años?

Además del alcance de la IA en el aspecto lúdico, ahora se está perfilando como gran área la computación cuántica. Diseñar grandes centros que permitan emular computadores cuánticos era impensable. También las herramientas asociadas a la medicina personalizada.

Con estos y otros avances tecnológicos, ¿la investigación trabaja sin límites, sin techos?

Los avances metodológicos con la IA en aprendizaje y sistemas han permitido ser capaces de llegar a soluciones que la gente pueda utilizar; me refiero a que no solo se puede llegar a ellas en un laboratorio con una supermáquina sino con un móvil. Hay aplicaciones al servicio de todos y para cualquier ámbito, incluso algunas pueden suponer un riesgo.

Creo que ahora no hay límite, se puede llegar a todo, y ese es uno de los hándicaps. La ética es muy importante, como en toda la investigación, para salvaguardar al ciudadano.

¿El Citic ha caminado a la misma velocidad a la que se han desarrollado tantos avances tecnológicos?

El centro ha ido como el primero de la carrera en los ámbitos en los que ya tenía investigadores con trayectoria solvente gracias a la facultad de Informática. Eso ha permitido tener colaboraciones con las universidades más importantes del mundo. En otros ámbitos hay otros estamentos que van mucho más a la cabeza, como ciberseguridad, para lo que se necesitan muchos recursos.

"Con las colaboraciones internacionales está el gran reto, el gran avance, porque es esa red más amplia se pueden abordar proyectos más complejos de mayor alcance" Manuel González Penedo, director del Citic

Por desgracia, sabemos que para la ciencia muchas veces no llega el dinero que debería ir. Una sociedad llega lejos porque innova y si quiere estar en la cima hay que invertir en innovación e investigación. Son inversiones a cinco o diez años.

¿Qué imagen tiene el Citic fuera de Galicia?

En los últimos años han venido dos ministros. Muchos de los investigadores del centro están en comités nacionales de la IA, del ámbito cuántico, de estamentos donde son apoyo para elaborar normativas de utilización de determinadas tecnologías. Trabajamos conjuntamente en muchos proyectos y trabajamos con universidades extranjeras. Creo que ahora mismo somos un centro de referencia gallego y nacional.

¿Y su alcance internacional?

Si queremos crecer y abordar retos más complejos, el siguiente paso es la internacionalización. Con las colaboraciones internacionales está el gran reto, el gran avance, porque en esa red más amplia se pueden abordar proyectos más complejos de mayor alcance.

Debemos romper la endogamia, dejar de mirarnos solo a nosotros. Hay investigadores muy buenos en Europa, Asia y Latinoamérica que estarían encantados de trabajar con nosotros. Deberíamos enfocar los esfuerzos en consolidar la proyección internacional.