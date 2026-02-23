Santiago acogerá la gala Noite del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia

Fernando Suarez, presidente del CPEIG, en la gala de A Noite de 2025 Cedida

El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) celebrará su "XVII NOITE da Enxeñaría en Informática de Galicia" el 12 de junio en el Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago de Compostela.

El evento es un punto de encuentro entre los colegiados del CPEIG, que suma más de 350 colegiados, y un gran número de empresas y profesionales TIC de Galicia, que cuenta con una destacada participación de cargos empresariales, institucionales y políticos y es un referente para el sector.

El presidente del CPEIG, Fernando Suárez, explica que a Noite es ya una gala consolidada donde el Colegio profesional pretende mostrar a la sociedad el trabajo desarrollado por ingenieros en informática dentro de la sociedad de la información y las iniciativas relacionadas con el ámbito de las TIC.

En el marco de esta gala se entregarán los Premios da Noite, con más de media docena de categorías en las que los colegiados reconocen iniciativas o personas destacadas en el ámbito de la ingeniería en informática.

Premiados en 2025

Las personas, organismos y entidades distinguidas en 2025 fueron: