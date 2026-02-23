Santiago acogerá la gala Noite del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
La gala será el 12 de junio y reunirá a colegiados del CPEIG y a un gran número de empresas y profesionales TIC de Galicia. Se entregarán los Premios da Noite, con más de media docena de categorías que reconocen iniciativas o personas destacadas en ingeniería informática
El Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) celebrará su "XVII NOITE da Enxeñaría en Informática de Galicia" el 12 de junio en el Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago de Compostela.
El evento es un punto de encuentro entre los colegiados del CPEIG, que suma más de 350 colegiados, y un gran número de empresas y profesionales TIC de Galicia, que cuenta con una destacada participación de cargos empresariales, institucionales y políticos y es un referente para el sector.
El presidente del CPEIG, Fernando Suárez, explica que a Noite es ya una gala consolidada donde el Colegio profesional pretende mostrar a la sociedad el trabajo desarrollado por ingenieros en informática dentro de la sociedad de la información y las iniciativas relacionadas con el ámbito de las TIC.
En el marco de esta gala se entregarán los Premios da Noite, con más de media docena de categorías en las que los colegiados reconocen iniciativas o personas destacadas en el ámbito de la ingeniería en informática.
Premiados en 2025
Las personas, organismos y entidades distinguidas en 2025 fueron:
- El primer punto neutro de intercambio de tráfico de datos en Galicia, Galnix.
- La ingeniera informática y directora de Operaciones del Digital Innovation Hub de la Industria, Josefina Alonso.
- El doctor de Informática y director de la División de Innovación Tecnológica de la Agencia Española de Protección de Datos, Luis de Salvador.
- El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia.
- El Colegio Manuel Peleteiro de Santiago por su Plan de Bienestar Digital.
- La compañía Accenture, por su participación en el Programa Nacional de Algoritmos Verdes.
- La Consellería de Sanidade por su certificación en alto nivel del Esquema Nacional de Seguridad.
- El proyecto Neurocloud, de la spin-off coruñesa Qubiotech.
- La Dirección General de Formación y Cualificación para el Empleo en la formación de los nuevos profesionales gallegos a través del programa formativo del Centro de Nuevas Tecnologías de Galicia.
- El ingeniero informático Santiago Noriega.
- La empresa Unisys.
- El proyecto QUORUM.
- El catedrático emérito de Ingeniería Química Juan Casares Long.