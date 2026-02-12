La Oficina AceleraPyme de ITG supera las 800 empresas asesoradas

ITG inicia un nuevo período de actividad con el objetivo de seguir acompañando a pymes, autónomos y emprendedores gallegos

La Oficina AceleraPyme (OAP) del ITG inicia un nuevo período de actividad con el objetivo de seguir acompañando a pymes, autónomos y emprendedores gallegos en sus procesos de transformación digital. Desde su puesta en marcha en 2021, la oficina ha prestado apoyo a más de 800 empresas en Galicia.

De cara al período 2025-2027, la OAP prevé ofrecer 150 nuevos asesoramientos personalizados gratuitos, además de diagnósticos tecnológicos y servicios de orientación especializados. En total, se estima que durante esta fase se desarrollarán alrededor de 700 actuaciones dirigidas al tejido empresarial gallego.

Servicios adaptados a cada empresa

La oficina centra su trabajo en analizar el grado de madurez digital de cada pyme, detectar áreas de mejora y diseñar planes de acción realistas para implantar soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades.

Entre los servicios previstos se incluyen 150 informes gratuitos de caracterización tecnológica para evaluar la situación digital de las empresas, así como 50 diagnósticos digitales sin coste en una primera fase. También se ofrecerán 150 consultas individualizadas gratuitas relacionadas con digitalización, ayudas públicas, proveedores tecnológicos o cumplimiento normativo.

Además, la OAP presta apoyo específico a startups y proyectos emprendedores, facilitando información sobre financiación, incubadoras y aceleradoras, y contribuyendo a la consolidación de iniciativas de base tecnológica.

Balance desde 2021

La nueva etapa se apoya en la experiencia acumulada en los últimos años en colaboración con Red.es.

En el primer ciclo (2021–2023), la oficina sensibilizó a más de 450 empresas y asesoró de forma individual a más de 50 pymes. En el segundo período (2023–2025), la actividad creció hasta alcanzar 483 actuaciones de soporte individual para 316 pymes y 32 acciones colectivas que reunieron a más de 500 asistentes, con impacto en 298 empresas. La valoración media de los servicios superó el 9 sobre 10.

Presentación de resultados

Coincidiendo con la visita de una delegación de directores de parques empresariales gallegos a las instalaciones de ITG, el centro tecnológico hizo balance del trabajo realizado y destacó el papel de la OAP como herramienta para mejorar la competitividad, eficiencia y adaptación tecnológica del tejido empresarial gallego.