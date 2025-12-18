ITG capta para Galicia 4 millones de euros para proyectos de aeronáutica, energía, IA y cuántica

El ITG lidera el programa estatal Cervera para centros tecnológicos tras obtener la mejor valoración técnica y captar el mayor volumen de fondos en la convocatoria de este año. Es el único centro gallego que coordina un consorcio estatal, que se suma a su participación en otros tres. En total, son cuatro las iniciativas por las que ITG recibirá cuatro millones de euros a lo largo de los próximos tres años, el mayor presupuesto de entre los 49 centros tecnológicos que han resultado beneficiarios del programa.

Los fondos irán destinados a investigar y desarrollar soluciones orientadas al mercado en los ámbitos energético, aeronáutico, de la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica, en los que ITG ya cuenta con una trayectoria destacada. La resolución de esta convocatoria consolida la capacidad del centro tecnológico para liderar un crecimiento estratégico de la industria a nivel nacional, así como su solvencia acreditada en I+D+i.

"El programa Cervera nos permite seguir impulsando la competitividad del tejido productivo, contribuir a la soberanía tecnológica y consolidar ITG como un actor clave en el crecimiento estratégico de la industria nacional en los próximos años", señala el director general de ITG, Carlos Calvo, que añade: "Los fondos captados y el liderazgo de un consorcio estatal desde Galicia refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo de tecnologías en ámbitos críticos y estratégicos, con una clara orientación a transferir valor a la industria".

Impulso a la excelencia de los centros tecnológicos

El programa Cervera, financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tiene como objetivo impulsar la excelencia de los centros tecnológicos españoles mediante líneas de trabajo cooperativas y estratégicas que permitan desarrollar capacidades críticas para la competitividad industrial del país.

Está dotado con casi 71 millones de euros, de los cuales 10,4 han ido a parar a Galicia, y financia iniciativas de alto valor añadido, especialmente en áreas tecnológicas que serán determinantes en los próximos años. Así, las propuestas seleccionadas en la convocatoria reflejan la especialización creciente de los centros en tecnologías duales para defensa, computación cuántica, entrenamiento avanzado asistido, IA para seguridad, materiales de nueva generación o sistemas energéticos avanzados.

Movilidad autónoma multimodal para defensa y usos civiles

ITG lidera la iniciativa estratégica que ha obtenido la mayor puntuación técnica de la convocatoria, un 92,5 sobre 100. Está centrada en el desarrollo de sistemas de movilidad autónoma capaces de operar de forma coordinada por aire, tierra o mar, con aplicación tanto en el ámbito civil como en defensa y seguridad. El objetivo es aumentar la madurez de estas tecnologías para que vehículos y plataformas puedan desplazarse y actuar de forma autónoma y cooperativa incluso en escenarios complejos, hostiles o con comunicaciones limitadas.

Para ello cuenta con la colaboración de los centros tecnológicos CIDAUT (Castilla y León), CTAG (Galicia), IBV e ITENE (Comunidad Valenciana) y TECNALIA (País Vasco), que trabajarán de forma conjunta en el desarrollo de soluciones que permitan, por ejemplo, la coordinación de múltiples vehículos autónomos a través de la plataforma de comando y control desarrollada por ITG, logrando compartir información entre ellos de manera cibersegura y que se adapten a lo que ocurre a su alrededor, minimizando intervención humana.

La iniciativa cuenta también con un Consejo Asesor de Defensa y Seguridad, formado por representantes de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y empresas del sector, que ayudará a orientar los desarrollos para que tengan una aplicación real y práctica tanto en el ámbito de la defensa como en otros usos civiles.

Digitalización para una red eléctrica más resiliente, eficiente y sostenible

En el ámbito de la energía inteligente, ITG participa en una iniciativa estratégica junto al centro tecnológico valenciano ITE y los vascos CIDETEC, IKERLAN y TEKNIKER para impulsar nuevas soluciones que mejoren la eficiencia y fiabilidad del transporte y la distribución de la energía. El objetivo es avanzar hacia redes eléctricas más modernas, capaces de adaptarse mejor a la demanda, integrar energías renovables y responder con mayor rapidez ante incidencias.

Para ello, se trabajará en tecnologías que permitirán predecir de forma precisa el consumo eléctrico, automatizar la gestión de la red u optimizar el almacenamiento de energía, entre otras aplicaciones. Esto permitirá reducir pérdidas, mejorar la estabilidad del suministro y facilitar una gestión más sostenible.

ITG aporta su experiencia en digitalización energética y en el uso de datos para la toma de decisiones, así como en la validación de soluciones en entornos reales o a escala que replican la realidad de manera controlada. De esta forma, contribuye a reforzar la competitividad del sector energético y a avanzar hacia un modelo más digital, resiliente y sostenible.

IA con aplicación en seguridad nacional

Otra de las iniciativas estratégicas en las que participa ITG, en este caso, junto a CARTIF (Castilla y León), CIRCE (Aragón), CTIC (Asturias), FIDESOL (Andalucía) e IBV (Comunidad Valenciana), va a permitir desarrollar tecnologías de IA orientadas a la seguridad y defensa.

El objetivo es mejorar sistemas de inspección, reconocimiento y verificación de entornos de interés para las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional, con escenarios de prueba que incluyen operaciones de rescate en situaciones complejas y la vigilancia de infraestructuras críticas.

La iniciativa trabaja en soluciones que faciliten la gestión y compartición de datos de distintas fuentes relevantes, el entrenamiento y la simulación de operaciones y la investigación de nuevas formas de computación adaptadas a entornos exigentes. Además, presta especial atención a la adopción responsable de la IA, explorando técnicas que ayuden al reconocimiento de situaciones críticas y aseguren un uso ético y seguro de estas tecnologías.

Tecnologías cuánticas para defensa y sectores estratégicos

ITG también participa en una iniciativa estratégica en el ámbito de cuántica junto a CTIC (Asturias), Eurecat (Cataluña), ITI (Comunidad Valenciana) y Air Institute (Castilla y León). El objetivo de esta red es avanzar la transferencia de tecnologías cuánticas al sector de seguridad y defensa; y a otros sectores civiles estratégicos, como las redes eléctricas y los sistemasde navegación, favoreciendo la soberanía tecnológica.

Para ello va a combinar computación cuántica e IA para desarrollar soluciones, algoritmos y herramientas, que permitan procesar información de manera más rápida y eficiente. También investigará sistemas de ciberseguridad avanzados y listos para operar en entornos reales. La iniciativa también va a explorar aplicaciones prácticas de la computación cuántica, como el análisis de imágenes satelitales y aéreas, la optimización de despliegues de vehículos autónomos y la mejora de la navegación en entornos donde el GPS no funcione.