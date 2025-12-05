Referentes mundiales participarán en Santiago de Compostela en la International Quantum Business Conference

Imagen del “Scientific Track” de la edición de 2024 de la International Quantum Business Conference Cedida

La capital gallega reunirá los días 17 y 18 de diciembre a expertos de todo el mundo para analizar el potencial de la tecnología cuántica, en un evento de asistencia gratuita organizado por Fsas Technologies (Fujitsu), CESGA y Xunta de Galicia

La International Quantum Business Conference, que reunirá en Santiago de Compostela a la élite mundial de la computación cuántica, contará con un plantel de ponentes que sitúa a la capital gallega en el centro del mapa internacional de la innovación. Entre los expertos confirmados destacan figuras de gran peso como Shintaro Sato, responsable global de la estrategia cuántica de Fujitsu; Christian Trefzger, uno de los arquitectos de la política cuántica europea desde la Comisión Europea; o Enrique Sánchez Bautista, voz clave del Quantum Flagship encargado de marcar el rumbo del ecosistema cuántico de la UE. Su presencia refuerza el papel de Galicia como anfitriona de debates que definirán el presente y el futuro de esta tecnología. La inscripción es completamente gratuita y puede hacerse desde esta página web.

Junto a ellos participarán investigadores de referencia internacional, como Marcos Curty, autoridad mundial en criptografía cuántica desde la Universidade de Vigo; Kenichi Kawaguchi, impulsor de los procesadores cuánticos modulares de Fujitsu; Matthias Möller (TU Delft), referente en algoritmos cuánticos aplicados a la ingeniería; o Oleksandr Kyriienko (Sheffield), uno de los pioneros del quantum machine learning. La sólida representación académica europea convierte al congreso en una plataforma privilegiada para conocer los avances más recientes en computación, comunicaciones cuánticas y simulación científica avanzada.

También sobresale la presencia de líderes del ecosistema gallego y español, como Lois Orosa, director del CESGA; Luis Pérez Freire, de Gradiant; o Carmen Cotelo, al frente de GAIN, que presentarán proyectos como QUORUM o la red cuántica gallega, actualmente la más avanzada del Estado. Junto a ellos, responsables de empresas como Stellantis, INDRA, Sener, Oesía, Santander o Bank of Montreal mostrarán cómo la industria y el sector financiero están incorporando ya esta tecnología emergente. En conjunto, una agenda de ponentes que posiciona a Santiago como un espacio de encuentro indispensable para comprender el potencial transformador de la computación cuántica.

El evento comienza el miércoles 17 de diciembre por la mañana y durará hasta el 18 a última hora de la tarde. El acceso es libre y gratuito, y la inscripción puede hacerse desde esta página web.

Algunos de los ponentes del evento

Shintaro Sato — Fujitsu Research

Director del Quantum Laboratory y SVP de Fujitsu Research. Lidera la estrategia cuántica de la compañía japonesa y el desarrollo de arquitecturas híbridas orientadas a aplicaciones industriales reales.

Christian Trefzger — Comisión Europea (DG CNECT)

Figura clave en la política cuántica europea. Explicará cómo la UE plantea consolidar su soberanía tecnológica en la nueva carrera global de la computación cuántica.

Enrique Sánchez Bautista — EU Quantum Flagship

Coordinador principal del Quantum Flagship europeo. Su intervención detallará la hoja de ruta europea para investigación, innovación y despliegue cuántico a gran escala.

Carmen Cotelo — Axencia Galega de Innovación (GAIN)

Directora de GAIN, presentará la estrategia gallega para situarse en la vanguardia de la innovación cuántica y la supercomputación aplicadas a la industria y al sector público.

Lois Orosa — CESGA

Director del Centro de Supercomputación de Galicia. Trabaja en la integración de capacidades cuánticas dentro de una de las infraestructuras HPC más relevantes de Europa.

Luis Pérez Freire — Gradiant

Director general de Gradiant, referente en comunicaciones cuánticas y ciberseguridad. Expondrá los avances del proyecto QUORUM, piedra angular del ecosistema cuántico español.

Marcos Curty — Universidade de Vigo / VQCC

Catedrático y especialista mundial en criptografía cuántica. Dirige el Vigo Quantum Communication Center y participa en la red cuántica gallega, la más avanzada del país.

Kenichi Kawaguchi — Fujitsu Research

Director del Modular Quantum Computing Project. Investiga puertas cuánticas basadas en qubits de diamante, esenciales para lograr procesadores cuánticos estables y escalables.

Matthias Möller — TU Delft

Investigador líder en algoritmos cuánticos aplicados a simulación científica. Su trabajo aborda problemas complejos en energía, fluidos y sistemas físicos de alta precisión.

Luca Dellantonio — Universidad de Exeter

Especialista en métodos híbridos cuántico-clásicos que permiten aprovechar el hardware cuántico disponible en la actualidad para casos de uso reales.

Oleksandr Kyriienko — Universidad de Sheffield

Investigador centrado en algoritmos cuánticos para grafos, análisis topológico y datos complejos. Figura destacada del quantum machine learning.

Sabine Müller — Fraunhofer ITWM

Experta en algoritmos cuánticos aplicados a aprendizaje automático. Analiza cómo la computación cuántica puede acelerar procesos de optimización industrial.

Nicolás Renaud — SURF (Países Bajos)

Asesor senior de Quantum & AI en SURF, el principal consorcio tecnológico neerlandés. Trabaja en la integración de hardware cuántico en infraestructuras nacionales de investigación.

Shinji Kikuchi — Fujitsu Research

Responsable de proyectos avanzados en aplicaciones cuánticas. Desarrolla algoritmos de nueva generación para simulación científica y optimización avanzada.

Almudena Justo — Fsas Technologies

Directora del International Quantum Center de Fsas Technologies. Lidera iniciativas de adopción cuántica en empresas e instituciones, y coordina proyectos de implementación híbrida cuántico–HPC desde Galicia.

Alejandro Borrallo — Fsas Technologies

Especialista en computación cuántica aplicada al sector salud. Dirige el programa Qcare, centrado en la integración de IA y algoritmos cuánticos en procesos clínicos y sanitarios.

Enara Herrán — Additum

Directora de proyectos en innovación sanitaria. Colabora en iniciativas que combinan computación cuántica, IA y digitalización avanzada en el ámbito de la salud.

Andrés Navas — Qilimanjaro Quantum Tech

Ingeniero cuántico con foco en algoritmos teóricos y aplicaciones industriales. Participa en proyectos que llevan el hardware cuántico a casos de uso reales.

Miguel Ángel Calero — Izertis

Responsable de Tecnologías Emergentes y experto en estándares internacionales. Trabaja en ciberseguridad cuántica y en la digitalización del sector sanitario mediante tecnologías avanzadas.

María Belén Queiruga — GSK

Líder de Transformación en Salud en GSK. Explora cómo la computación cuántica puede contribuir al descubrimiento de fármacos y a la optimización de ensayos clínicos.

Marcos Lluch — Stellantis Vigo

Responsable del despliegue del Digital Annealer en la planta de Stellantis Vigo. Presentará uno de los casos más avanzados en Europa de adopción cuántica en automoción.

Antón Rodríguez — Fsas Technologies

Desarrollador de aplicaciones cuánticas. Colabora con Stellantis en modelos de optimización cuántica aplicados a fabricación y logística industrial.

Daniel Gonzalez — Quantum Mads

Cofundador de una de las startups cuánticas más activas de España. Desarrolla software cuántico para energía, logística y mercados financieros.

José María San José Juárez — Santander

Responsable de la estrategia cuántica del Banco Santander. Analiza cómo preparar infraestructuras financieras para un futuro resistente a ataques cuánticos.

Rafael Martín-Cuevas — Bank of Montreal (BMO)

Senior Manager en tecnologías cuánticas en BMO. Aporta visión internacional desde Norteamérica sobre el impacto del hardware cuántico en banca y servicios financieros.