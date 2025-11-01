Cuenta atrás para Pixel á Feira en Santiago: "Es una oportunidad para conocer el talento local"

Durante los días 8 y 9 de noviembre, Santiago de Compostela se convertirá en la capital del videojuego gallego y de la cultura digital con Pixel á Feira, un evento gratuito que reunirá a más de 50 proyectos creados en Galicia en el Palacio de Congresos de Santiago, convirtiéndose en un programa histórico y exclusivo del país.

Además de videojuegos, el evento contará con diversas actividades, como conciertos, podcasts en directo o encuentros con desarrolladores o divulgadores. También habrá máquinas recreativas de los años 80 y 90 y una zona para comprar artesanía, videojuegos, figuras o merchandising relacionado con videojuegos.

De lo más de 50 videojuegos gallegos, casi una treintena serán presentados en Pixel á Feira con los propios exponentes. También habrá hueco para descubrir un poco más sobre la historia de los juegos en Galicia con la exposición del MUVI – Museo do Videoxogo de Galicia que presentará 22 juegos gallegos a lo largo de la historia, empezando desde el año 1986 hasta juegos que saldrán aún el año que viene.

Iago Gordillo, comisario del evento, explica que Pixel á Feira es el "primer evento de Galicia de estas dimensiones centrados exclusivamente en videojuegos".

"Tenemos videojuegos que se parecen más a lo que sería un libro, a nivel de ser novelas visuales, que tienen más el foco en la parte de texto y en contar la historia. Otros son más minimalistas, tipo puzle o con una mecánica más simple. Luego tenemos variedad de estilos de juegos, todos desde el punto de vista indie, sobre todo, porque no hay ningún gran estudio gallego actualmente en funcionamiento", explica Iago sobre la oferta de videojuegos que existirá en Pixel á Feira.

Una de esas novelas visuales será el juego Cartas á lúa (Mail to the moon), del estudio coruñés Michiños Fofiños. Una novela visual epistolar que cuenta la historia de amor entre un pirata espacial y una princesa lunar.

El juego está disponible tanto en gallego, como en castellano e inglés y completamente gratuito en itch.io, solo se necesita un ordenador para jugar.

Palacio de Congresos en Santiago de Compostela. https://www.santiagoturismo.com/

Xela, una de las creadora, explica que su estudio se creó a raíz de la carrera de Creación Digital, Animación y Videojuegos. El juego nace "das ganas de facer o noso primeiro xoguiño fora do contexto académico, coincidindo con que chegou ás nosas mans coñecemento sobre a jam Sealed With a Kiss 2025".

"Logo dunha chuvia de ideas e sendo un pouco indulxentes con nós mesmas, quixemos facer un romance queer, unha historia bonita, sinxela e cun final feliz, sempre limitadas polos requerimentos do propio concurso: Tiñamos que desenvolver o xogo nun mes e tiña que ter polo menos un bico", comenta Xela.

Comercio local y actividades para público general

El evento tiene como objetivo acercar los videojuegos gallegos al público asistente, "un espacio donde se puedan dar a conocer estos juegos que se están haciendo aquí para que, en el momento que salgan, se puedan probar", comenta Iago.

"Es una manera de descubrir videojuegos por proximidad, y seguramente empatices un poco más al ver a la persona que está trabajando en el proyecto, con la que incluso puedes hablar y preguntarle", añade.

Pixel á Feira también busca acercar el comercio local a todas las personas que asistan. De este modo, el evento contará con unos 15 comercios gallegos, incluso algunos que vienen fuera de Galicia, como la librería especializada en cómics Alita Cómics, o ilustradores como Tomotoad o Maisy Art.

"Tendremos también juguetes antiguos con Hunting Toys y varias tiendas especializadas en figuras con impresora 3D. Hay un poco de variedad de distintos estilos", menciona Iago. Pixel á Feira también contará con torneos, tantos de juegos gallegos como Golpes y Porrazos, a otros más conocidos e internacionales como el Mario Kart. En la mayoría de ellos, para participar, se podrá inscribirse presencialmente el mismo día.

Andrés Piñeiro está detrás de Widijou, el estudio responsable del juego Golpes y Porrazos, y para él es "emocionante" la celebración de este torneo.

"No tengo mucha experiencia organizando torneos, así que he de agradecer la ayuda de Legion Gamer, quienes se encargan de organizar los otros torneos del evento. Y desde luego, agradecer enormemente a la organización de Píxel á Feira por la oportunidad de poder realizar algo así", agradece Andrés.

Como sugiere el título del juego, se basa en las peleas desarrollado en un entorno 2D, "participa una panda de monigotes la mar de estrafalarios, los cuales emplean todo un abanico de técnicas disparatadas", explica Andrés.

El modo de juego es un combate de uno contra uno, ya sea contra un jugador o una máquina. "Está en desarrollo, así que de momento no dispone de más modos de juego, pero para el futuro están previstos varios minijuegos y retos, así como un modo arcade que cuente una historia bastante absurda".

Durante el torneo participarán, como máximo, 26 personas, y los combates se jugarán de 3 por eliminatoria doble, si se pierde un combate habrá otra oportunidad en la categoría "loser". También habrá un premio simbólico para todos los participantes y un premio especial para quien quede con el primer puesto.

"Hemos buscado que, sobre todo en la parte del escenario, las actividades fuesen muy pensadas para el público general", explica Iago. De esta forma, Pixel á Feira está pensado tanto para forofos del videojuego, como para cualquier persona que quiera pasar una jornada diferente.

Así encontramos actividades protagonizadas por el historiador Miguel Ángel Cajigal Vera, más conocido como El Barroquista, o por Marita Martínez, Lucía Veiga y Ángela Triana con su show Impro Gamer, un show exclusivo para Pixel á Feira.

"Harán un espectáculo de improvisación con el foco puesto en el videojuego, pidiendo estímulos del público para generar pequeñas obras con toque de comedia", menciona Iago como será parte de su show.

"Dar a conocer el talento local"

Tanto Xela de Michiños Fofiños y Andrés de Widijou coinciden en que es una oportunidad única en acercar la industria del videojuego nacido en Galicia al público general.

"É común ver exemplos de proxectos de fóra, Barcelona ten unha rede incríble en torno ao desenvolvemento de videoxogos, e existen poucas plataformas que visibilicen proxectos locais. Así que resulta refrescante escoitar de eventos como este", explica Xela.

"Aporta un espazo no que confluir con máis xente do sector, compartir intereses e poder desfrutar das súas creacións sen ter que depender de desplazamentos a outras grandes cidades, algo que chega a ser un problema para os estudos máis pequenos", añade.

"Mucha gente se sorprendería de saber que tiene a alguien desarrollando videojuegos al lado de su casa" Andrés Piñeiro de Widijou

Andrés también lo ve una oportunidad de ser un encuentro para personas amantes de este medio. "Puede que consigas una nueva amistad, una ganga, un grupo para jugar los domingos, o alguien con quien colaborar en tu próximo proyecto".

"Son una oportunidad estupenda para dar visibilidad a proyectos y negocios con menos capacidad de difusión, y dar a conocer el talento local", comenta.

"Está bien jugar al videojuego de moda, pero si puedes descubrir alguna experiencia diferente que te aporte cosas nuevas, mejor que mejor. Mucha gente se sorprendería de saber que tiene a alguien desarrollando videojuegos al lado de su casa", y añade que "es algo que puede ofrecer experiencias y oportunidades diferentes que no se pueden vivir a menudo".