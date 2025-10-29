‘Píxel á Feira’ bate récord en Santiago: reunirá más de 50 videojuegos creados en Galicia

Píxel á Feira, el primer salón gallego dedicado exclusivamente al videojuego en Galicia, reunirá más de 50 proyectos creados en Galicia, la cifra más alta mostrada hasta el momento en un evento del país. Videojuegos históricos, propuestas independientes, proyectos universitarios y nuevas creaciones componen un panorama diverso que refleja el buen momento de la industria gallega.

Organizado por la Deputación da Coruña, Píxel á Feira se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, convirtiendo la ciudad en la capital gallega del videojuego y de la cultura digital. El evento, de acceso libre, nace con la voluntad de ser un punto de encuentro anual entre profesionales, creadoras y creadores, público aficionado e instituciones, además de una plataforma de difusión para dar visibilidad a los videojuegos hechos en Galicia y en gallego.

Cincuenta videojuegos gallegos entre el pasado, el presente y el futuro

Entre los espacios destacados de esta edición está la exposición del MUVI – Museo do Videoxogo de Galicia, que mostrará veintidós piezas emblemáticas de la historia del sector, desde The Wall (1986), considerado el primer videojuego gallego, pasando por O misterio das 7 pezas, pionero en nuestra lengua. La muestra incluye también títulos como Super Woden: Rally Edge, adelanto de una de las sagas gallegas más exitosas que verá la luz en 2026; Cybershadow, juego con más de 300.000 jugadores en cuyo equipo de desarrollo participa un gallego; y Glest (2004), referente del software libre.

En la Zona Interactiva, el público podrá descubrir y jugar a los videojuegos que se están creando hoy en Galicia. Estudios como ChusChus Games, con tres propuestas propias (Spells & Spices, Toupi e o seu día de merda y Candil), o la Universidade da Coruña, que presentará demos creadas por su alumnado, compartirán espacio con otros proyectos independientes y creadores emergentes. Entre ellos, Xerme, de Acariño Games, o Golpes y Porrazos, de Widijou, son algunas de las propuestas que se acercarán al público.

El I Certame de Videoxogos en Galego de la Deputación da Coruña, cuya entrega de premios se celebrará el sábado 8, será también un espacio de visibilidad para los proyectos reconocidos en esta primera edición.

El Escenario DLC, un espacio abierto a la comunidad

Otro de los grandes ejes será el Escenario DLC, un espacio participativo que nació de una convocatoria abierta a la comunidad gallega del videojuego y que recibió una respuesta extraordinaria. El programa combina presentaciones, talleres y charlas que muestran la diversidad y la creatividad del sector.

El sábado se desarrollarán actividades como Lost Weapons, un proyecto de worldbuilding con personajes y entornos originales; una introducción a la creación de Visual Novels con Tomotoad; la charla sobre la obra Game Jams: guía para sacarles el máximo partido, a cargo de Concepción González Agulla, directora de desarrollo de EA SPORTS; el taller de O Demo Game Jam sobre software libre; y presentaciones de videojuegos gallegos como A nosa fantasía, de Melgo Cinema, o Shadows of the Afterland, de Aruma Studios.

El escenario acogerá más iniciativas, aún por confirmar, pero será un espacio que demuestre la gran creatividad, profesionalidad e impulso de los profesionales gallegos del videojuego y la creación digital.

Un programa para todos los públicos

La programación de Píxel á Feira combinará más de treinta actividades que conectan industria, cultura y entretenimiento. El Escenario 1-1 acogerá encuentros profesionales sobre traducción y localización en gallego, educación y el sello gallego del videojuego, además del concierto de Tiaviolí Gaming —que actuará por primera vez en Galicia—, la charla Arte & Historia en los Assassin’s Creed de El Barroquista, y la entrega de premios del I Certame de Videoxogos en Galego de la Deputación da Coruña, conducida por la periodista Lara Capeáns.

También estarán presentes en la programación el podcast en directo Recuncho Gamer, el espectáculo Impro Gamer de As Reinas Malas, el Gamesong Trivial Musical, y el encuentro SEGA lo hizo antes, con el divulgador Marc Rollán “El Funs”, que repasará los hitos de la compañía en su 65 aniversario.

El público podrá disfrutar también de la Zona Mercado, con tiendas y artistas de la cultura digital, y de una selección de máquinas recreativas originales —como las de Daytona USA (1993), con hasta ocho jugadores simultáneos— y torneos de títulos clásicos y actuales, entre ellos Mario Kart 8 DX, Street Fighter 6, Sonic o Super Woden GP 2.